La disputa por videojuegos entre Sony y Microsoft toma otro rumbo. Un inesperado reporte revela que la empresa estadounidense habría llegado a un acuerdo con Konami para que sagas como Silent Hill, Metal Gear o Castlevania solo lleguen a la consola Xbox Series X.

Días atrás se rumoreaba que PlayStation estaba en conversaciones con Konami y Hideo Kojima para que ambos creen un nuevo videojuego de Silent Hill que iba a ser exclusivo para PS5, además de otra entrega de la saga del famoso ‘Team Silent’, pero esto fue negado por el relacionista público del estudio.

Por otro lado, fanáticos de Pro Evolution Soccer (PES) también están consternados con este reciente reporte, debido a que si el simulador de fútbol de Konami llegase a Xbox Series X como exclusivo, no podrían añadirle ‘options files’ o otro tipo de contenido al videojuego para hacerlo más real en cuestión de equipos, escudos y demás.

Los clásicos de Konami en Xbox Series X

El portal techplusgame reportó que Konami y Microsoft habrían llegado a un acuerdo a finales de marzo, para que el estudio transfiera todas sus propiedades intelectuales al catálogo de la empresa norteamericana, entre los que se encuentran Silent Hill, Castlevania y Metal Gear Solid, esta última podría hacer su debut en Xbox.

El reporte dice lo siguiente: “El trato hacia el que han estado trabajando es tan caro para Microsoft que tendrá que fundar una nueva fábrica de manufactura que Konami ha estado queriendo construir para enfocar en nueva investigación y desarrollo de dispositivos de apuestas”.

La fuente agrega esto: “Microsoft tendrá que seguir pagando regalías a Konami de todos los juegos que el estudio lanzó originalmente, incluyendo futuras remasterizaciones. Solo nuevos juegos, hechos desde cero, serán completamente rentables para Microsoft".

Por el momento no hay manera de saber si este reporte es real o no, pues Microsoft y Konami aún no se han pronunciado. No obstante, tampoco es descabellado pensar de que la empresa norteamericana esté en conversaciones con el estudio japonés.

Esto se debe a que desde hace ya varios meses Microsoft está muy interesado en trabajar —y en otros casos comprar— estudios en Japón, por lo que Konami sería una gran aliado para que Xbox Series X tenga videojuegos exclusivos de mayor nivel.