The Last of Us Part II se retrasa indefinidamente y estreno en PS4 estaría en duda

PS4 se queda sin exclusivos en su último año. The Last of Us Part II, uno de los videojuegos más esperados por los usuarios de PlayStation 4, vuelve a sufrir otro retraso en su fecha de lanzamiento indefinidamente.

Así lo confirmaron Neil Druckmann, director de The Last of Us Part II, y el estudio Naughty Dog a través de un comunicado publicado en sus cuentas oficiales en Twitter. En el documento, se explican los motivos que obligaron al nuevo retraso en el estreno del videojuego, que iba a llegar el 29 de mayo a PS4.

Muchos fans del videojuego creían que era una broma por April’s Fools; sin embargo, las probabilidades del retraso en la fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II ya empezaba a sonar fuerte en redes sociales, luego de que Neil Druckmann detenga intempestivamente el conteo regresivo que inició en los primeros días de marzo vía Twitter.

Los motivos del retraso de The Last of Us Part II

Neil Druckmann y el estudio Naughty Dog cuentan que The Last of Us Part II ya se encontraba en su etapa final, pero que debían arreglar una serie de bugs que iban a impedir a los propietarios de PS4 disfrutar al máximo del videojuego.

Otro de los motivos que llevaron al retraso oficial del lanzamiento es la crisis global que vive el planeta por la propagación del coronavirus. A pesar que el estudio quiere que los gamers disfruten de The Last of Us Part II a tiempo, el estudio revela que primero deben arreglar temas logísticos y económicos, que complicarían la venta física del videojuego de PS4.

Extremely sad to deliver this news to y’all. Ultimately, the situation is out of our control. We hope you understand. Stay safe out there. ❤️ https://t.co/fqvp6sraX6 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 2, 2020

Para tranquilizar a todos los fanáticos de The Last of Us Part II, Naughty Dog sorprendió al liberar nuevas fotografías del videojuego, donde se ve a Elli, Joel y otros personajes del exclusivo de PS4, que incluso podrías usar como fondo de pantalla en tu celular o computadora. Revisa lasimágenes en nuestra galería.

The Last of Us Part II no fue el único videojuego de PS4 cancelado. Otro de los exclusivos de la consola de Sony también retrasa su fecha de lanzamiento y se trata de Marvel’s Ironman, título de PS VR que inicialmente se iba a estrenar el 15 de mayo.