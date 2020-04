Esta cuarentena viene siendo sinónimo de juegos gratis gracias a desarrolladoras como Ubisoft, que se esfuerzan para darnos razones para quedarnos en casa; aun así, la última medida alcanza otro nivel pues aseguran que regalarán juegos gratis entre muchas de sus importantes franquicias por todo el mes de abril.

Ubisoft es la casa desarrolladora de Assassin’s Creed, Watch Dogs, The Division, Far Cry y muchas más franquicias. Muchas de ellas llegarán ahora gratis o en periodos de prueba gratuitos tanto en versiones de PC como de PS4 y Xbox One.

La increíble promoción de juegos gratis de Ubisoft durará todo el mes de abril y ha sido nombrada “Ubisoft Free Events”. Los juegos gratuitos de PC, PS4 y Xbox One que reclamemos en los tiempos especificados podrán conservarse para siempre.

La primera tanda de juegos gratis que ya puedes reclamar de Ubisoft es: Rayman Legends, Might & Magic Chess Royale y Rabbids Coding. Consigue estos antes del 3 de abril a las 8 de la mañana y podrás conservarlos para siempre en tu biblioteca de Uplay.

Ubisoft ha prometido que los juegos gratis y el contenido sin costo incluirá franquicias como Assassin’s Creed, Just Dance y Far Cry. Por otro lado, los periodos de prueba incluirán franquicias como Tom Clancy’s Ghost Recon, The Division, Trials Rising, entre otros tanto en PC como en consolas.

La compañía ha sido clara en señalar que su objetivo con esta decisión es incentivar a la gente a que se quede en casa y mantenga cuarentena para frenar la propagación del coronavirus.

Para ver todos los juegos gratis, periodos de prueba y contenido adicional que está regalando Ubisoft tan solo debes ingresar a este enlace. La lista irá cambiando con el paso de los días por todo el mes de abril, pero aquí te detallaremos lo que anda en vigencia, así que asegúrate de guardarnos en tus favoritos:

Juegos gratis (hasta el 3 de abril)

Reclámalos y consérvalos para siempre:

Rayman Legends

Might & Magic Chess Royale

Rabbids Coding

Periodos de prueba:

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

The Crew 2

The Division

Trials Rising

PUEDES VER Jóvenes ignoran la cuarentena y juegan Mario Kart fuera desde su casa dentro de sus autros [VIDEO]

Juegos gratis: Steam te regala el famoso “Counter Strike táctico”, Insurgency Sandstorm

Los juegos gratis de Steam siguen llegando para pasarla bien en cuarentena. La famosa tienda de Valve sorprendió a los gamers al obsequiar Insungercy Sandstorm, un videojuego de disparos en primera persona que es conocido por la comunidad como el “Counter-Strike táctico”. Descubre cómo reclamarlo.

La tienda de Valve conoce de regalos como también lo que prefieron sus millones de usuarios y es por eso que ahora regala Insurgecy Sandstorm, con el acuerdo de sus desarrolladores. Se trata de un shooter en primera persona similar a Counter-Strike. Descubre cómo descargarlo antes que llegue la fecha límite aquí.

La situación de cuarentena que viven millones de usuarios en el mundo ha provocado que los juegos gratis se estén convirtiendo en costumbre. Aunque, en muchos casos, podamos conservar estos para siempre, con Insurgency Sandstorm solo tenemos hasta el 1 de abril y quizá así nos pueda convencer de adquirirlo en Steam. Descárgalo en este enlace.