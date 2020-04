Gamers juegan Mario Kart al aire libre y dentro de sus autos en cuarentena [VIDEO]

Un video de Facebook se ha hecho viral en las últimas horas al mostrar la singular iniciativa de una biblioteca en Estados Unidos que organizó una “noche de videojuegos” al aire libre y en medio de la cuarentena. Fans llegaron al lugar con sus autos y jugaron partidas de Mario Kart gracias a un proyector.

Un “evento de videojuegos con distanciamiento social”, así llamó la biblioteca, ubicada en Pottsboro Texas, a su pequeña reunión organizada el pasado 28 de marzo. Video viral de Facebook revela que las sesiones duraron hasta bien entrada la mañana siguiente.

Un buen número de personas, entre los que hubo muchos niños, asistieron al mismo, según confirmaron en Facebook: “Todos la pasaron genial jugando Mario Kart desde la seguridad de sus propios autos. Los niños se divirtieron muchos. Repetiremos esto definitivamente”.

El video —que ya es viral hasta en otras redes sociales— fue registrado y subido a Facebook por la misma directora de la biblioteca, Dianne Connery. Allí se logra ver a un gran número de autos particulares al frente de un camión donde se proyectó el juego de Mario Kart para que todos puedan jugar.

Connery afirmó que el juego fue “muy fácil de instalar” y que cada participante jugó con un control desinfectado y hasta llevaron los suyos. La publicación en Facebook ya cuenta con más de dos mil reacciones y fue compartida más de 1000 veces.

Aun así, algunos usuarios cuestionaron la decisión de hacer un evento al aire libre que, aunque no implicó incumplir el distanciamiento social, sí hizo que muchos salieran de sus casas: “Estoy seguro que debemos quedarnos en casa para no infectar a nadie. Si están en cuarentena por favor no salgan., dijeron”

Otros rescataron lo positivo: “Quien sea que se le haya ocurrido esta idea es un genio. Extraño las noches de viernes jugando Mario Kart con mis amigos de universidad. Si una biblioteca por mi zona hiciera esto, ¡iría con seguridad!” precisó Daniel en Facebook.

La comunidad de gamers en Facebook y cualquier otra red social es conocida por su sentido del humor, como demuestra Youkuro Kevin: “¿Quieren que la gente realmente mantenga distancia social con juegos? Cambien Mario Kart por Mario Party y no querrán verse nunca más después de que se roben las estrellas entre todos”, bromeó.

Millones de personas se mantienen confinadas en medio de la cuarentena por el coronavirus y esta realidad no es ajena a Texas. La biblioteca de Pottsboro, sin embargo, siguen en funciones.