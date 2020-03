La consola PS4 está en su último año y el videojuego exclusivo The Last of Us Part II es de sus estrenos más importantes. Sin embargo, aparecieron pruebas en redes sociales que hacen creer la posibilidad de un nuevo retraso en la fecha de lanzamiento del juego de Naughty Dog.

Recordemos que en el mes de octubre, Naughty Dog liberó un nuevo tráiler de The Last of Us Part II, en donde confirmaba que el videojuego llegaría a PS4 en febrero de 2020. Sin embargo, tiempo después el mismo director del título, Neil Druckmann, anunció que se pospondría el estreno del título hasta finales de mayo.

Y no sería hasta mediados de febrero en que Neil Druckmann, director de The Last of Us Part II, inicie una cuenta regresiva para el lanzamiento del videojuego, a través de un tweet con el siguiente mensaje: T - 100, en representación a los cien días que faltaban para el arribo del título a la consola PS4.

La cuenta regresiva continuó con normalidad hasta que el 19 de marzo, cuando Neil Druckmann avisaba a los fans de The Last of Us Part II que faltaban 70 días para el lanzamiento del videojuego en PS4, con una fotografía del último tráiler del videojuego, hasta el momento.

El siguiente tweet con la cuenta regresiva debía ser el pasado 29 de marzo; sin embargo, Neil Druckmann no lo publicó, por lo que llamó la atención de un usuario llamado Diego González en Twitter, quien sugiere que The Last of Us Part II podría sufrir un nuevo retraso en su fecha de lanzamiento.

Neil Druckmann y Naughty Dog no han hecho oficial el retraso en la fecha de lanzamiento de The Last of Us part II. Asimismo, es posible que el videojuego aún no haya llegado a su etapa gold, pues esto suele suceder faltando un mes para el estreno y estamos a dos meses para que el título exclusivo aterrice en PS4.