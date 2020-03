Niantic continúa agregando más contenido a Pokémon GO. A través de la reciente actualización, el juego de realidad aumentada cambia su pantalla de carga para recibir al poderoso legendario Landorus, quien sería la próxima recompensa de la Liga de Combates GO.

Landorus llega a Pokémon GO en su aspecto base, también conocido como forma avatar. Ahora será el nuevo jefe de incursiones de cinco estrellas en el videojuego, lo cual haría posible que los jugadores batallen contra él desde casa debido a los cambios que recibirá el juego para celulares.

¿Cuándo llega Landorus a Pokémon GO?

Landorus podrá ser capturado en Pokémon GO a partir hoy (31 de marzo) a las 4 de la tarde (hora local) hasta el 21 de abril, y aparecerá como recompensa en la Liga de Combates GO tras ganar cuatro batallas. Si usas el pase de incursión premium, te bastará con solo dos victorias.

Como tip, te recomendamos utilizar baya piña cuando vayas a capturar a Landorus en Pokémon GO, siempre y cuando sea a través de la Liga de Combates GO, ya que no se te escapará.

Con Landorus se completa el trío de las nubes dentro del videojuego. La fama de este legendario entre los usuarios de Pokémon GO se debe a la versatilidad de movimientos que serán de mucha utilidad en las ligas Ultra y Master del Go Battle League o para atacar gimnasios y en incursiones.

PUEDES VER Pokémon GO: evento es activado en medio de pandemia del coronavirus y pocos salen a jugar

Los movimientos que aprendería Landorus en Pokémon GO son los siguientes:

Ataque rápido Ataque Cargado Lanza Rocas Tierra Viva Disparo Lodo Enfado - Avalancha - Onda Certera

Stats y debilidades de Landorus

El PC máximo de Landorus en Pokémon GO es de 3588 con 261 puntos de ataque, 182 de defensa y 205 de stamina. Además, al ser de tipo tierra/lodo lo hace débil x4 a ataques de hielo y agua de manera regular.

Por otro lado, Landorus es resistente a movimientos de tipo tierra, bicho, eléctrico, lucha y veneno, por lo que se perfila como una buena opción para tenerlo dentro del equipo en la Liga de Combates GO de Pokémon GO, que se encuentra en la temporada 1.