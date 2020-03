Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered ya estaría listo para el mercado, según reportes

La saga de Call of Duty Modern Warfare ha demostrado tener millones de seguidores y en Activision ya tendrían preparadas las remasterizaciones de todas sus entregas. Al posible anuncio de Modern Warfare 2 se sumarían reportes que señalan que su secuela, Call of Duty Modern Warfare 3, también tendría un remaster y hasta ya estaría completado.

El reporte llega gracias a TheGamingRevolution, un famoso filtrador conocido por anticipar algunos títulos de Activision y Call of Duty en PS4, Xbox One y PC. El mismo asegura que Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered viene trabajándose “hace un buen tiempo”.

“Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered se ha venido trabajando ya hace un buen tiempo, así que me pregunto cuándo por fin lo anunciarán” dijo en sus redes sociales, donde varios fanáticos del título comentaron. “MW3 es hasta mejor que MW2”, replicó uno de ellos.

TheGamingRevolution no ha escatimado en señalar los futuros proyectos de Call of Duty. Hace apenas unas semanas mencionó que Activision trabaja ya en la entrega de COD para el 2020 (con nombre código: PROJECT ZEUS), además de Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered cuyo tráiler se filtró sorpresivamente el 30 de marzo.

Aparte de estos dos títulos, TheGamingRevolution soltó también un tercero, a cargo de SledgeHammer Games, que sería gratuita y se revelaría en 2021. La sorpresa ahora es que hay un cuarto título ya en desarrollo, el que asevera que es Modern Warfare 3 remasterizado.

Incluso, en ResetEra, el mismo usuario reveló más detalles sobre el futuro de Call of Duty.

“Me dijeron que planean hacer un Modern Warfare del tipo ‘lo mejor de’ y hay alrededor de 60; así es, 60 mapas multijugador desarrollándose para el juego ahora mismo. La mayoría remasterizaciones de los favoritos de los fans en toda la trilogía”. En el mismo portal, también manifiesta que COD MW3 Remastered ya tendría completado su desarrollo.

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered podría revelarse hoy por Activision, según otra filtración de último minuto.