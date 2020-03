Niantic continúa trabajando para que los usuarios de Pokémon GO respeten la cuarentena y así impedir que el coronavirus se propague. Para ello, el estudio ha anunciado más cambios dentro del juego de realidad aumentada, como el hecho de que ahora podrás participar de incursiones desde casa.

Hace unos días, Niantic puso a la venta una caja de pokéballs en la tienda de Pokémon GO para que los entrenadores no tengan la necesidad de salir de casa y así quedarse en cuarentena. Este paquete se actualiza todos los lunes y el día de hoy (30 de marzo) el contenido es de 50 Great Balls por el precio de 1 pokémoneda.

A través de una publicación en la web de Niantic, el estudio menciona que es imposible predecir cuándo y cómo la situación del coronavirus (COVID-19) evolucionará a nivel mundial por lo que llegarán estos cambios a Pokémon GO.

Ejercicio: podrás seguir tus pasos en interiores con la Sincroaventura para que actividades como limpiar tu casa y correr en una cinta cuenten para los logros semanales del juego (Pokémon GO).

Social: Niantic está mejorando las funciones sociales virtuales en Pokémon GO para permitir que los entrenadores puedan mantenerse en contacto con otros en la vida real.

Esto quiere decir que los jugadores de Pokémon GO podrán formar equipos para participar de incursiones desde casa. No obstante, aún no se explica al detalle cómo será.

Explore: Además, están trabajando para que los gamers puedan visitar virtualmente y compartir recuerdos sobre sus lugares favoritos en el mundo real, hasta que puedan ser visitados nuevamente en persona.

Eventos en vivo: Por último, Niantic está reimaginando los eventos en vivo del juego de realidad aumentada desde la comodidad del hogar, como el Pokémon GO Fest, que se anunciará muy pronto.