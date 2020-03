Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered ya es una realidad después de 10 largos años. En redes sociales se filtró el tráiler del videojuego que se estrenaría el martes 31 de marzo, con gráficos en 4K en PS4, Xbox One y PC. Además, ya se sabe el precio y cuánto de memoria ocupará.

Hace unos días, el videojuego aparecía listado y calificado en Corea del Sur, para que días después el mismo se filtre a través de PlayStation Network Alemania, donde se menciona su fecha de lanzamiento y precio.

Horas después, la cuenta de Twitter MW2 Remastered, creada por fans de la saga, publicó el tráiler filtrado de Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered donde aparece el infame capitán Price junto a personajes como Alejandro Rojas, General Shepherd, Ghost, Nikolai, entre otros.

De acuerdo a la descripción del videojuego en PlayStation Store, este ha recibido texturas mejoradas, animaciones, renderizado físico, iluminación y otros detalles que te harán vibrar desde el primer minuto.

Tráiler de Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered

Fecha de lanzamiento de Modern Warfare 2 Remastered

Aunque no se ha hecho el anuncio oficial por parte de Activision, la fecha de lanzamiento oficial de Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered será el martes 31 de marzo en todas las plataformas: PS4, Xbox One y PC.

Además, los usuarios recibirán objetos extras en el nuevo CoD Modern Warfare, así como skins y armas para el modo Battle Royale Warzone, que están basadas en el videojuego del 2009.

Precio de Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered

Según PlayStation Store, el precio de Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered es de 25 dólares americanos, por lo que se estima que el costo sea similar para las demás plataformas, Xbox One y PC.

PlayStation Store revela que Call of Duty Modern Warfare 2 remastered costará 25 dólares.

La controversial misión ‘No Russian’

En Call of Duty Modern Warfare 2, el estudio Infinity Ward trata de graficar cómo sería si Rusia invade Estados Unidos, lo cual sucede dentro del videojuego en una de las misiones que ha quedado grabada entre los fanáticos: ‘No Russian’.

‘No Russian’ o Nada de ruso, es uno de los niveles de Call of Duty modern Warfare 2 en donde el usuario encarna al agente encubierto de la CIA, Joseph Allen, quien participa en un tiroteo masivo en uno de los aeropuertos de Moscú para ganarse la confianza de los terroristas rusos, uno de ellos Vladimir Makarov.

El nombre de la misión hace referencia a no hablar ruso, puesto que de mencionar alguna palabra revelaría su origen étnico y su afiliación con los ultranacionalistas rusos. Eso sí, el usuario no está obligado a matar a ningún civil y puede evitar este nivel por completo. Esta tarea también estará disponible en Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered.