God of War 1 y 2 son algunos de los videojuegos más recordados de PlayStation 2. El inicio de esta épica franquicia fue creada por David Jaffe, quien criticó una comparación con el videojuego de PS4 mencionando que Kratos no era machista.

Para entrar en contexto. El God of War de PS4 nos lleva a la mitología nórdica, pero también se centra en el pasado de Kratos y cómo lidia con lo que hizo, al mismo tiempo que cría a su hijo Arteus; historia que, según David Jaffe, rompe con el prototipo de antihéroe con el que fue concebido.

El portal Inverse publicó una nota respecto a God of War 1 —videojuego que llegó a PlayStation 2 en 2005—, donde habla acerca de la masculinidad tóxica, que puede manifestarse de diferentes maneras, entre ellas la misoginia, dando a entender que Kratos era machista.

Además, la misma nota menciona que Cory Barlog, director de God of War para PS4, dio diversas entrevistas en las que se refiere al “irremediable” Kratos y el desafío de hacer que la gente vuelva a simpatizar con él.

Todo esto despertó el enojo de David Jaffe, quien dijo lo siguiente desde su cuenta de Twitter: “Debo seguir aclarando que Kratos nunca fue misógino (machista) en God of War 1. Para nada. Y me fastidia como los ‘periodistas’ siguen con su retrocontinuidad del juego para justificar su tesis en las historias del God of War de PS4”.

El creador de God of War 1 y 2 continuó hablando acerca de Kratos para dejar en claro que el personaje no era machista: “Misoginia se define como odio y desconfianza hacia las mujeres. Eso no está representado en el juego”, detalló.

“¿Usa Kratos a las mujeres para su propio beneficio egoísta? Sí. Sin duda. ¿Lo están haciendo ellas? Quien sabe. Pero todo el mundo está disfrutando (y lo dejamos puesto bien claro). Si lo piensas”.

No cabe duda que el nivel de violencia y contenido sexual que hay en God of War 1 y 2 siempre será un tema de debate; sin embargo, la polémica acerca de que Kratos es o no machista se refiere a GoW 3, en el que David Jaffe no participó.