Una pandemia no fue suficiente. Pokémon GO basa muchas de sus mecánicas en salir a las calles cuando hay eventos; sin embargo, muchos pensarían que estos se postergarían mientras dure la cuarentena por el coronavirus. Pues bien, Niantic ha decido, aún con eso, seguir adelante con las investigaciones y ya ha traído dos nuevas criaturas al juego: Gothita y Solosis, sin muchas personas que puedan salir para atraparlas.

El evento de fin de semana acaba de comenzar en todo el mundo de Pokémon GO. Este trae a Gothita y Solosis, con todas sus evoluciones, por primera vez al juego. ¿El problema? Todos andan confinados en sus casas.

La propia comunidad de Pokémon GO ya ha ido insistiendo con este tema en las redes sociales de Niantic, reclamando por qué no desistieron de realizarlo. “Llegarán demandas por no detener el incentivo a la gente para que salgan durante la cuarentena?” dijo Gabrielbrand en redes sociales.

“¿Quién va a salir mientras hay una pandemia ahí afuera? Sean razonables”, agregó otro usuario. Otros, como Shawndiditagain, ironizan: “Salgamos todos y consígamoslo (a Gothita y Solosis)”; a este le responden: “No puedes decir cosas como esas. La gente es idiota y te hará caso”.

La llegada de Gothita y Solosis a Pokémon GO, con todas las actividades correspondientes por el evento de fin de semana, ha comenzado este 27 de marzo y durará hasta el próximo lunes 30 con los siguientes cambios:

Más frecuencia de pokémon tipo psíquico de Teselia. Gothita y Solosis incluidos

Huevos de 2km en pokémon de tipo psíquico

Baltoy shiny

Tareas de investigación especiales.

Si en tu país han dado una orden de cuarentena, nuestra recomendación es que te quedes en casa y evites propagar más el coronavirus, poniendo en riesgo tu salud y la de los demás. Algunas personas han sido detenidas alrededor del mundo por salir a jugar Pokémon GO.

Además, recuerda que Niantic implementó cambios a Pokémon GO para poder sacar beneficio de jugar desde casa.

Pokémon GO: así confirmaron el debut de Gothita en el videojuego

Pokémon GO se renueva una vez más y esta vez para que los gamers tengan un nuevo registro en la pokédex de Teselia. Gothita, conocida en la comunidad como la competencia de Gardevoir por su aspecto y su abrumador poder, hará su debut en el juego de realidad aumentada. Conoce todo acerca de este pokémon.

La quinta generación de pokémon es la más grande de la franquicia, pues la región de Teselia alberga 156 criaturas y muchas de ellas aún no están activas en Pokémon GO (contando singulares y legendarios que llegarán en los próximos eventos).

A través de las cuentas oficiales de Pokémon GO, Niantic publicó una misteriosa imagen donde se ve la silueta de un pokémon que mira hacia la luna. Ello hizo que los fanáticos del juego de realidad aumentada comenten tratando de adivinar de qué criatura se trataba. Descubre todos los detalles en este enlace.