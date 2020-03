Half-Life Alyx ya se puede jugar con mouse y teclado y sin gafas de realidad virtual [VIDEO]

Pasaron doce años para que Half-Life Alyx reviva la emblemática saga de Valve, pero millones de jugadores se quedan sin jugarlo por no tener gafas de realidad virtual. Sin embargo, a tres de su lanzamiento, hubo alguien que pudo jugarlo usando solo mouse y teclado, y sus métodos asombraron a muchos.

Tal cual como lo anticipó Valve, no pasó mucho tiempo para que los modders —usuarios que modifican videojuegos— encontraran una manera de jugar Half-Life Alyx como un título tradicional.

La sorpresa, sin embargo, fue que esto no requirió de tanto esfuerzo. Al parecer, Half-Life Alyx tiene una fuerte base para contar con una versión “no VR”, es decir, para jugarse con ratón y teclado como un shooter convencional.

El responsable de la hazaña ha sido nada menos que Tyler McVicker, dueño del famoso canal Valve News Network en YouTube, desde donde se han filtrado fuertes proyectos de la compañía de Newell en los últimos años, incluyendo al mismo Half-Life Alyx.

En el video subido a YouTube, McVicker muestra cómo no tuvo que efectuar grandes maniobras para ser capaz de apuntar y disparar con el mouse, moverse con el teclado y hasta activar una interfaz gráfica muy parecida a HL2 en el mismo Half-Life Alyx.

Puntualmente, lo que hizo McVicker fue ejecutar simples comandos en la consola del juego, evidenciando que Half-Life Alyx tiene funciones ocultas para admitir el juego sin gafas de realidad virtual.

La variable “vr_enable_fake_vr_test” le permitió al youtuber poder disparar con el botón del mouse. Otras opciones habilitaron un HUD estático y pueden observarse una a una en el siguiente video.

La existencia de estos comandos indicaría que Half-Life Alyx no está lejos de tener un mod que permita a los usuarios jugarlo sin un set de realidad virtual, tal cual lo habían anticipado en la compañía de la válvula.

El juego ha sido un éxito en la crítica, alcanzando 9.2 según publicaciones y 8.9 según los usuarios en metacritic. Estas cifras podrían modificarse si se populariza un método para que más gente lo juegue.

Como se aclaró desde su anuncio, Half-Life Alyx necesita de algunos de estos dispositivos: Valve Index (US$ 1000), HTC Vive (US$ 499), Oculus Rift (US$ 399) o Windows Mixed Reality (el costo varía según fabricante), además de una computadora con los requerimientos mínimos y Steam.

Half-Life Alyx: requisitos mínimos