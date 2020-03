Half-Life Alyx podrá jugarse sin gafas de realidad virtual, afirma desarrollador de Valve

Half-Life Alyx fue publicado hace unos días y viene recibiendo cientos de críticas positivas, entre prensa especializada y la comunidad. Sin embargo, una gran cantidad de usuarios en el mundo no cuenta con un sistema de gafas VR, por lo que no pueden disfrutarlo aún.

Por ello, Valve fue consultado debido a la posibilidad de que el título pueda jugarse en una PC, sin gafas de realidad virtual y con mouse y teclado. Esto fue lo que dijeron.

En una reciente entrevista —­donde también sepultaron la idea de que Left 4 Dead 3 este en desarrollo—, Robin Walker, desarrollador del título, señaló que cree firmemente en la posibilidad de jugar Half-Life Alyx en una simple pantalla gracias a las modificaciones (conocidas como ‘mods’) que seguramente llegarán de la comunidad.

PUEDES VER Left 4 Dead 3: Valve confirma que el proyecto solo fue un experimento

En las redes, las búsquedas relacionadas con Half-Life Alyx delatan claramente la intención de algunos fanáticos. “Half-Life Alyx mouse and keyboard” y “Half-Life Alyx non vr” son dos claros ejemplos de que gran parte de la comunidad desea probar el juego, pero no tiene los implementos para hacerlo.

Sobre si Valve está preocupada por esto, Walker aseveró que “la respuesta difiere fuertemente entre todos los miembros del equipo (de Half-Life Alyx). Mucha gente está preocupada por eso, pero no es mi caso”. Para el desarrollador, el juego podría no ser tan divertido si se jugara en una PC convencional, con teclado y mouse.

Los juegos de PC son más propensos a recibir ‘mods’ en comparación a los de consola, gracias a la accesibilidad de su plataforma (Windows, OpenGL, etc), aunque también depende de lo que prefieran sus desarrolladores. Es conocido que Valve abraza a los mods, ya que así nacieron algunas de sus sagas más importantes, como Counter Strike y Team Fortress.

Walker es prueba viviente de ello, pues fue contratado hace ya más de 20 años, tras haber realizado el primer mod de Team Fortress para Quake. Es lógico que su opinión sobre los mods sea bastante positiva.

“Sé que pasará” dijo Walker al portal Polygon. “Me parece bien, aunque no incentivaré la idea por consideración a los otros miembros del equipo. Pero sí va a pasar.”

Luego insistió en explicar la importancia de que Half-Life Alyx esté disponible solo para realidad virtual: “(si eso pasa) demostrará a la gente por qué optamos por hacer un juego VR. Será una forma clara de ver todo lo que tuvimos que hacer para llevar la experiencia a la realidad virtual”.

También agregó que si la gente encontrara Half-Life Alyx tan divertido a mouse y teclado como lo es en VR, será una gran lección para él y seguramente para su equipo. “Me daré cuenta que estuve equivocado, y no logramos tanto como pensábamos. Me encanta saber cuando me equivoco”.

El primer nivel de Half-Life Alyx está diseñado en función de enseñar al jugador las mecánicas básicas para divertirse y combatir en realidad virtual. Algunos actos tan simples como el recargar el arma, se simplificarían excesivamente a tal punto de tan solo presionar un botón, advierten.

Half-Life Alyx está disponible en Steam desde el 23 de marzo. Su precio es de 102 soles y, por el momento, es necesario contar con uno de estos sistemas de realidad virtual (VR) para jugarlo: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift o Windows Mixed Reality.