¿Konami tenía razón? Señalan tensiones entre Sony y Hideo Kojima por malas ventas de Death Stranding

La parafernalia generada por Death Stranding duró un par de años, pero ahora, tras meses desde su lanzamiento y con su inminente llegada a la PC, Sony parece no estar contenta con sus ventas en PS4, según un rumor recogido del insider Dusk Golem.

De acuerdo al destacado usuario, conocido por haber filtrado muchos anuncios de Capcom, las ventas de Death Stranding no convencen a Sony, después de la gran inversión realizada. El mismo reveló también algunas fricciones que se habrían generado entre Kojima Productions y la compañía, muy parecidas a las ocurridas con Capcom hace unos años.

Rumores señalan que Sony está muy insatisfecha con las ventas de Death Stranding

En resumen, Golem asegura que hay “3 millones de copias de PS4 en almacenes que han causado molestia a Sony”, sobre todo después de las supuestas fricciones en medio del desarrollo, en las que Kojima cambió el enfoque de Death Stranding que Sony había acordado.

Presuntamente, Sony había querido un título más aterrador, oscuro y cercano a Silent Hill desde un inicio; sin embargo, Kojima y su productora decidieron cambiar la temática y reiniciar todo el proyecto.

Las fricciones habrían iniciado en este punto, cuando Sony comenzó a manifestar su molestia por la fuerte inversión que estaba realizando en un enfoque que consideraban “no tendría la respuesta deseada en el público”.

En aquel punto de desarrollo, Golem asegura que Sony incluso intentó contactar a Konami, con el objetivo de revivir su IP, Silent Hill. De esta manera, se aprovecharía el ‘hype’ suspendido por la cancelación de P.T (proyecto de Kojima con Guillermo del Toro cancelado en 2014).

El plan de Sony era encargar a Kojima el desarrollo de un nuevo título de Silent Hill o, al menos, un juego de terror con una saga completamente nueva. Todo esto con un presupuesto limitado, pues Death Stranding ya había vaciado fuertemente las arcanas.

Todos estos hechos generaron rumores que fueron recientemente desmentidos por la propia Konami, a través de su encargado de relaciones públicas para Norteamérica. “Estamos al tanto de todos los rumores e informes (sobre Silent Hill), pero podemos confirmar que no son ciertos. Sé que no es la respuesta que los fans querían oír” aseguró al medio Rely on Horror.

La situación ha sido comparada en redes sociales y medios especializados con lo ocurrido entre Konami y Hideo Kojima hace unos años, por la saga Metal Gear Solid, donde los excesos en presupuesto para el desarrollo terminaron cortando los lazos entre el productor y la empresa.

No se han revelado más datos sobre las ventas de Death Stranding en PS4 desde que NPD Group publicó su lista de noviembre de 2019, donde el juego ocupaba una séptima posición. La ya confirmada llegada a PC del juego podría indicar que las mismas no alcanzaron los beneficios deseados.

Asimismo, Konami fue preciso al aclarar que Silent Hill no está completamente descartado, pero que “no llegaría en la forma en la que se está afirmando”; es decir, no sería con Kojima a la cabeza. Death Stranding llegará a la PC el 2 de junio, lanzamiento del que Sony se beneficiará por ser la editora.