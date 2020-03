En las últimas horas, diversos reportes señalaron la presunta desaparición de la etiqueta “Solo en PlayStation” de God of War, premiado exclusivo de PS4. Muchos sospecharon sobre su próxima llegada a PC, pero todo fue posteriormente desmentido por un usuario.

En los últimos meses, diversos juegos, que fueron alguna vez exclusivos de la PS4, han venido lanzándose para PC. El caso de Horizon Zero Dawn es el más reciente y sonado. Esto generó dudas en la comunidad, con la posibilidad de que más títulos sigan este camino.

La sospecha llegó a un exclusivo mayor, probablemente el más laureado y celebrado del catálogo de PS4, ganador del juego del año 2018: God of War.

Los rumores iniciaron gracias al usuario de redes sociales “AP”, quien comentó: “God of War no tiene más el slogan ‘Solo en PlayStation’ en el sitio oficial de PlayStation. Ahora solo dice ‘Mejorado para PS4 Pro’, tal cual como ocurrió com Detroit Become Human y Horizon Zero Dawn”.

También agregó: “Mientras tanto exclusivos como Uncharted 4 y Marvel’s Spider-Man, todavía mantienen el slogan”. El mensaje generó variedad de comentarios en redes sociales; aun así, fue una confrontación con el usuario DarkSideOfGaming lo que llamó la atención.

“Todo es falso. En los enlaces oficiales (de la tienda de PS4 en Australia) ninguno de los exclusivos tiene la etiqueta ‘Solo en PlayStation’. Incluso, tanto Uncharted: The Nakan Drake Collection y God of War están en la lista de exclusivos de PlayStation 4” replicó.

“Mira bien por ti mismo, hay un patrón” respondió AP, pero esta vez brindando los enlaces de la tienda de Estados Unidos, donde efectivamente God of War no cuenta con la mencionada etiqueta de ‘Solo en PlayStation 4’.

Aparentemente, todo se explicaría por el hecho de que, en Estados Unidos, dicha etiqueta jamás existió para God of War, tal cual indica DarkSideOfGaming: “El juego nunca tuvo el tag ‘Solo en PlayStation’. En octubre del 2019, Sony actualizó la página con ‘Mejorado para PS4 Pro’. Antes de eso, no tenía ningún tag. Así que Sony no ha eliminado nada”.

Acorde a todo esto, los fans en redes sociales siguen divididos. Algunos muestran escepticismo por la idea, otros, recuerdan lo dicho por Cory Balrog, director de Gof of War, sobre la posibilidad de que el juego llegue a PC: “Me encantaría eso. Es triste, pero es una decisión muy por arriba de mi salario. No soy ningún Kojima”.