La pokédex de Teselia en Pokémon GO recibirá un nuevo registro. Muchos fans creen que es la competencia de Gardevoir debido a los ataques que tiene y su aspecto. Conoce todo acerca de Gothita, el pokémon tipo psíquico de la quinta generación que podrás capturar en el juego de ralidad aumentada.

La quinta generación de pokémon es la más grande de la franquicia, pues la región de Teselia alberga 156 criaturas y muchas de ellas aún no están activas en Pokémon GO (contando singulares y legendarios que llegarán en los próximos eventos).

A través de las cuentas oficiales de Pokémon GO, Niantic publicó una misteriosa imagen donde se ve la silueta de un pokémon que mira hacia la luna. Ello hizo que los fanáticos del juego de realidad aumentada comenten tratando de adivinar de qué criatura se trataba.

Si vemos de cerca la imagen, la silueta del pokémon calza perfectamente con Gothita, criatura que es mencionada por muchos fanáticos debido a los característicos lazos y moño que lleva en la cabeza, por lo que su debut oficial en Pokémon GO es inevitable.

Gothita, pokémon de tipo psíquico de la quinta generación.

Gothita es uno de los pokémon de la quinta generación más esperados por los fanáticos debido a su gran poder, que según el portal pokémon.gameinfo, tendría los siguientes movimientos en Pokémon GO.

Ataques rápidos

Confusión y Destructor

Ataques cargados

Psíquico, Psicocarga y Psicorrayo

Asimismo, Gothita también tiene dos evoluciones: Gothorita y Gothitelle, que costarán 25 y 100 caramelos respectivamente si quieres obtenerlos; sin embargo, se desconoce si se deberá utilizar una piedra Teselia para que alcance su última transformación en Pokémon GO.

Si bien Niantic no ha especificado cómo será el debut de Gothita en Pokémon GO, es muy probable que esta criatura de la quinta generación se convierta en recompensa en algún rank de la Liga de Combates GO como sucede con Rufflet.

