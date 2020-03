Pokémon GO: multan a hombre de 77 años por salir a capturar pokémones a pesar de estar en cuarentena

España es uno de los países más afectados por el brote del coronavirus (COVID-19). Es por esto que, para que el virus deje de propagarse, el Gobierno decretó que todos los ciudadanos estén en cuarentena. Sin embargo, un hombre de 77 años decidió dejar su casa y poner en riesgo su vida para jugar Pokémon GO.

Hace unas semanas, Niantic realizó modificaciones concernientes a la jugabilidad de Pokémon GO para que los entrenadores respeten la cuarentena y así evitar que haya más personas contagiadas con el coronavirus. Pero parece que la escasez de pokéballs en el juego de realidad aumentada obliga a los gamers a salir de sus hogares.

PUEDES VER Pokémon GO: recibe 100 poké balls a cambio de una pokémoneda por la cuarentena

El domingo 22 de marzo, la Policía Municipal de Madrid impuso una multa a un hombre de 77 años en la calle del distrito de Latina, luego de que este dijera en su defensa haber salido a la calle porque “estaba cazando pokémones” en el famoso videojuego de Niantic, Pokémon GO.

Pokémon GO

La papeleta donde se registra la falta del adulto se publicó en redes sociales, haciéndose viral en grupos de la comunidad de Pokémon GO. En la hoja se lee que la norma infringida por el hombre pertenece al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula las infracciones graves con multas de entre 601 a 30 000 euros.

PUEDES VER Pokémon GO: arrestan a italiano que salió de cuarentena por ir a jugar

No obstante, este no es el primer caso donde se ve que un jugador de Pokémon GO ignora la cuarentena para salir a las calles a capturar pokémones. Hace unos días, se detuvo en Italia a un ciudadano que había salido de su casa para disfrutar del juego, y lo mismo sucedió en una provincia de Argentina.