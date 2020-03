Dragon Ball Z Kakarot expande su historia con un nuevo DLC (contenido descargable), que se dividirá en dos capítulos. La trama estará basada en la película La batalla de los Dioses y ya se pueden ver las primeras imágenes de Beerus, Whis, además de Goku y Vegeta transformados en Super Saiyajin Dios.

A new Power Awakens - Part 1 es el nombre del primer contenido descargable que recibirá Dragon Ball Z Kakarot, en donde se menciona que un poderoso individuo amenaza con destruir a la Tierra y es nada menos que Beerus (Bills), el dios de la destrucción que despertó después de miles de años.

Sin embargo, la transformación Super Saiyajin 3 de Goku y la de Super Saiyajin 2 de Vegeta no serían lo suficientemente fuertes para combatir contra Beerus, por lo que deberán entrenar con Whis para alcanzar el nivel de SSJ Dios. Sería la primera vez que veamos estos aspectos en Dragon Ball Z Kakarot.

Beerus y Goku

Asimismo, las transformaciones de Super Saiyajin Dios también podrán ser utilizadas en la historia principal de Dragon Ball Z Kakarot, por lo que podremos usarla y derrotar a antiguos enemigos como Raditz, Dodoria, entre otros.

El lanzamiento del DLC A New Power Awakens - Part 1 no tiene fecha exacta en Dragon Ball Z Kakarot; sin embargo, Bandai Namco anunció que este contenido descargable estará disponible en primavera del 2020, mientras que la segunda parte llegará más adelante en este año y aún no se sabe cuál será la historia que detallará.

Es necesario mencionar que A new Power Awakens - Part 1 y A new Power Awakens Part 2 son parte del season pass de Dragon Ball Z Kakarot, videojuego que ya se puede disfrutar en PS4, Xbox One y PC.