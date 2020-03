La jugabilidad de Pokémon GO fue modificada por Niantic para que los entrenadores se queden en casa y así evitar que el coronavirus siga propagándose. Ello hizo que los usuarios puedan conseguir a los legendarios de turno como recompensa de la Liga de Combates GO; sin embargo, al no salir, se están quedando sin pokéballs, por lo que el estudio lanzaría una nueva caja con este objeto.

Entre las medidas de prevención que realizó Niantic en Pokémon GO, se encuentra la caja con 30 inciensos, que se puede comprar una única vez en la tienda del juego de realidad aumentada pagando 1 pokémoneda. Ello hará que varios pokémons salvajes aparezcan con mayor frecuencia durante una hora.

Si bien esto evita que los jugadores de Pokémon GO salgan de casa para disfrutar del juego de realidad aumentada, también ocasionó otro problema. Y es que los gamers se están quedando sin pokéballs, que se conseguían al girar los discos de las poképaradas y gimnasios ubicados en las calles.

Usuario sin pokéballs no puede capturar a Cobalion shiny. Foto: Facebook.

Ante ello, Niantic ya tendría la solución para combatir al escasez de este importante objeto que hay en Pokémon GO, pues en los códigos del videojuego para celulares se descubrió que hay una caja de pokéballs, que llegaría a la tienda del juego de realidad aumentada muy pronto.

PUEDES VER Juegos gratis: lista de videojuegos shooters para disfrutar con amigos durante la cuarentena

A pesar de que no se especifica la cantidad o el tipo de pokéballs que habrá dentro de la caja; ni el precio que tendría, según se lee en el código, los jugadores de Pokémon GO podrán comprarla una vez a la semana, para reabastecerse de este importante objeto que permite capturar criaturas en el juego de Niantic.

Hasta el momento, se desconoce la fecha en que Niantic coloque esta caja de pokéballs dentro de la tienda de Pokémon GO, pero se especula que suceda en la siguiente actualización del juego de realidad aumentada.