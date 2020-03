Nintendo Switch: crean app que convierte tu smartphone en un Joy-Con [FOTOS Y VIDEO]

En los tres años de vida de Nintendo Switch, se ha visto una innumerable cantidad de quejas respecto a los mandos de la consola híbrida, debido a sus constantes desperfectos. Sin embargo, todo esto quedaría en el pasado gracias a un aplicativo (app) que convierte tu smartphone en un verdadero Joy-Con.

La principal falla de los mandos Joy-Con era que este se atascaba en la consola, lo que hacía que Nintendo Switch reconozca un movimiento cuando el gamer no estaba jugando. Esto generó una demanda colectiva contra Nintendo, que llevó a la empresa a los tribunales de Estados Unidos.

Para evitar que este error persista y que los propietarios de una Nintendo Switch sigan gastando dinero en comprar otros Joy-Con, un fan creó un aplicativo capaz de convertir los celulares Android en un mando, que es reconocido por la consola híbrida a través de la conexión Bluetooth.

El aplicativo se llama JoyCon Droid y se puede ver cómo funciona gracias a que el internauta Benjaninja subió un video al foro de Reddit donde se le ve jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild con su smartphone convertido en un mando de Nintendo Switch.

Entre los comentarios, se puede leer a muchos gamers decir que el aplicativo es una solución de emergencia cuando un Joy-Con se malogra repentinamente y quieres seguir disfrutando de algún videojuego en tu Nintendo Switch.

No obstante, JoyCon Droid aún no ha sido probado en una Nintendo Switch Lite, la versión portátil de la última consola de la gran N, pero de ser funcional sería una gran alternativa para disfrutar de juegos multijugador en la nueva plataforma de Nintendo.

Cabe precisar que JoyCon Droid solo está disponible, por el momento, para smartphones que tengan el sistema operativo de Android 9. Se desconoce si los creadores, de DeepBlue Labs, lanzarán una versión mejorada de su app.

Así funciona tu smartphone como un mando de Nintendo Switch