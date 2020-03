La retrocompatibilidad sostuvo la angustia de millones de fanáticos de PS5 por meses, todos soñando con que la consola se convierta en una experiencia definitiva; aun así, tras revelarse esta característica por completo, ha prevalecido la desilusión. PlayStation 5 no correrá juegos de PS1, PS2 ni PS3, y tan solo algunos de PS4.

4000 videojuegos han sido publicados en la pasada generación de Sony con PS4, lo que le aseguró la victoria aun siendo menos potente que la Xbox One. La envidiable lista de exclusivos juegos que heredará a PS5 sirvió de aliciente, sin embargo, para una característica que nunca llegó: la retrocompatibilidad con las primeras tres PlayStation.

Ni a los talones de Microsoft

Dicha deuda se mantiene en el recuerdo de los millones de fanáticos de PlayStation que insisten hasta hoy jugar los títulos de PS1, PS2 y PS3 en una consola moderna. Microsoft lo permite desde siempre; Sony, por el contrario, parece tan solo haber cedido a la presión para la PS5.

Mark Cerny, arquitecto de la PS5, explicó detalle a detalle cómo se las arreglará la plataforma para la retrocompatibilidad. No será a través de circuitos integrados idénticos al hardware referente (algo muy costoso), sino gracias a la gran similitud de la PlayStation 5 con la PS4 en su arquitectura.

Este modelo permitiría un sistema de retrocompatibilidad a través de modos heredados, lo que Sony y Cerny han nombrado “Legacy Mode” y “Pro Legacy Mode”, que no son más que designaciones de performance según el juego que se esté ejecutando en una PS5.

¿Solo por coincidencia?

Lo que esto quiere decir es que la retrocompatibilidad de PS5 con PS4 solo se explica por la elección de Sony de no evolucionar su hardware de manera radical, tomando de base una arquitectura ya existente, pero que aun así no asegura poder ejecutar el 100 % del catálogo.

Sony reconoció —a través de Mark Cerny— que la mejora en rendimiento de PS5 es tan grande que la mayoría de juegos de PS4 necesitarán ser probados antes de asegurar ser compatibles en ella.

Las implicancias técnicas de esta retrocompatibilidad ya se conocen a través de patentes de Sony que rondan desde inicios del año pasado (escritas por el propio Cerny), pero a pesar de lo sobresaliente y práctico que resulta el “Legacy Mode”, la percepción del fan es otra.

PUEDES VER PS5: la PlayStation 5 no se retrasará por el coronavirus

Fans enojados

Millones de usuarios de PlayStation compartieron sus puntos de vista; por ejemplo, FallenAngel1984 señala: “Extremadamente decepcionante. Esperaba funcionalidad para juegos de PS1, PS2 y PS3, pero sabía que era un sueño. Aun así, tener solo algunos juegos de PS4 es pésimo”.

Blu3_Berry menciona: “Hasta lo que nos han contado de PS5, la retrocompatibilidad es una decepción, por decir lo menos, sobre todo comparado a Microsoft, que incluso parcha los juegos para que se vean mejor".

Otros tratan de minimizar el asunto, como NecrumOddBoy: “Cerny no dijo nada específico sobre retrocompatibilidad, sino sobre la SSD y cómo está asociada a que los juegos de PS4 se corran en P55”. Algunos usuarios se alarman: “Hoy existen refrigeradoras que pueden emular juegos de PS1, no hay excusa alguna para que la PS4 no corra esos juegos, muchos menos la PS5”.

¿Qué más se confirmó sobre PS5?

La presentación de Mark Cerny sobre la PS5 fue programada originalmente para Game Developers Conference 2020, evento cancelado por el coronavirus. Se trataba de una conferencia para desarrolladores y no precisamente para usuarios, de allí su lenguaje técnico. Si deseas revisarla puedes hacerlo mediante este enlace.