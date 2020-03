Activision apunta a los videojuegos clásicos. Tras el éxito que significó el remake Spyro the Reignited Trilogy, el estudio estaría preparando una nueva entrega del pequeño dragón purpura para PS4. Así lo revela una reciente filtración que ha emocionado a los gamers de antaño.

Hace unos días informábamos que Activision ya había iniciado trabajos y entre la cartera de proyectos se encontraba el desarrollo de dos videojuegos de la saga Crash Bandicoot, títulos que también podrían ser lanzados en la actual consola de Sony, PS4. Todo esto fue publicado en Twitter por TheGamingRevolution.

Dicho internauta es muy conocido en la comunidad de los videojuegos por conocer de cerca los planes de Activision, pues tras revelar que habrá un Call of Duty 2020, TheGamingRavolution sorprendió con un inesperado tuit donde menciona que la saga Spyro the Dragon tendrá otra entrega.

Sin embargo, a diferencia de sus anteriores filtraciones, la fuente no reveló más detalles acerca de esta posible entrega de Spyro the Dragon, por lo que se desconoce si Toys for Bob, estudio detrás de Spyro Reignited Trilogy, estará detrás de estre proyecto y si continuará la historia de las entregas anteriores.

PUEDES VER Free Fire te regala hasta 125 armas de forma sencilla si no sales de casa

No obstante, esta filtración de Spyro the Dragon también es reforzada por lo que dijo el presidente de Activision hace un tiempo, cuando mencionó que “Ahora hay muchas oportunidades para innovar y pensar acerca de nuevo contenido para estas IPs” haciendo referencia a la saga de Crash Bandicoot, Tony Hawk’s, entre otros clásicos, que verían la luz en PS4.