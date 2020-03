Pokémon GO recibió varias modificaciones por parte de Niantic para que los usuarios no contraigan el coronavirus (COVID-19). Es por eso, que el juego de realidad aumentada tendrá el evento la Hora del pokémon destacado (Spotlight), en el que aparecerán una gran lista de criaturas.

La Hora del pokémon destacado es el evento semanal que realiza Niantic, que aumenta la frecuencia con el que las criaturas aparecen de manera salvaje en Pokémon GO. Esta celebración puede tener uno o varios protagonistas, como es el caso de esta edición que se llevará a cabo hoy martes 17 de marzo desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche.

No obstante, esta edición de la Hora del pokémon destacado será muy particular a las anteriores entregas. Y es que los gamers tendrán la oportunidad de capturar criaturas en Pokémon GO sin tener que salir de casa.

Pero eso sí, deberán estar bien abastecidos de pokéballs porque durante 60 minutos, más de 300 criaturas aparecerán de manera salvaje en Pokémon GO y este número podrá aumentar si se utiliza el incienso.

Vale recordar que dicho objeto se ha convertido en uno de los más importantes dentro de Pokémon GO, ya que entre los cambios que realizó Niantic por el coronavirus, se encuentra el aumento de la duración de 30 a 60 minutos de este frasco aromático que atrae a los pokémon del juego de realidad aumentada.

Asimismo, durante la Hora del pokémon destacado, los entrenadores podrán capturar todo tipo de pokémon, que va desde un Geodude hasta un Ralts, Mudkip, Rhyhorn en su variante shiny, las cuales ya están presentes en los códigos de Pokémon GO.

Según reportes de algunos usuarios en Nueva Zelanda, país donde se celebró la Hora del pokémon destacado, revelan que durante los 60 minutos del evento lograron capturar más de 300 criaturas en Pokémon GO, lo que significa que también es una gran oportunidad para obtener mucha experiencia y Polvos Estelares.