La propagación del coronavirus (COVID-19) ha hecho que muchos países estén en cuarentena para así desacelerar el avance del peligroso virus, lo que significa que no se pueden realizar reuniones masivas. Ante ello, un grupo de niños asiáticos han decidido celebrar su ceremonia de graduación a través de una partida de Minecraft.

En Japón, las escuelas llevan cerradas dos semanas como medida de la cuarentena (aislamiento por 40 días) en que se encuentra el país asiático por el brote de coronavirus. Este hecho ocasionó que muchos niños no puedan tener una ceremonia de graduación normal debido a que el ciclo escolar allá inicia en abril y culmina en marzo.

Sin embargo, ni el brote de coronavirus apagó la creatividad de un grupo de niños japoneses, quienes se pusieron de acuerdo en realizar su tan anhelada ceremonia de graduación de una forma muy peculiar desde Minecraft, haciéndose viral en Twitter rápidamente.

No obstante, según las fotografías y videos que se compartieron en redes sociales, no todos los niños de la clase lograron participar de esta ceremonia en Minecraft, pero los que sí lo hicieron no dudaron en mostrar su felicidad en divertidos clips.

De acuerdo al portal SoraNews, la ceremonia de graduación en Minecraft ha sido bien recibida por los adultos en Japón e incluso algunos de ellos revelaron sentir envidia de las cosas que pueden hacer los pequeños en la actualidad y con la ayuda de los videojuegos.

No cabe duda que estos niños demuestran lo importante que es respetar la cuarentena para detener la propagación del coronavirus (COVID-19). No ir a lugares muy concurridos es necesario para que no haya más personas infectadas y el lavado de manos constantemente también juega un papel importante en ello.