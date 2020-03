Los jugadores de antaño de World of Warcraft pueden decir que vivieron una situación similar a la que hoy experimentan miles de personas en el mundo con el brote del coronavirus (COVID-19). Se trata de un virus que se propagó dentro de WoW ocasionando la ‘muerte’ de muchos personajes y que, a su vez, se convirtió en tema de estudios de epidemiólogos.

Era 2005 y Blizzard liberaba el parche 1.7.0 de World of Warcraft, que introdujo una misión cooperativa en la que los gamers debían visitar la raid de Zul’Gurub para derrotar al peligroso Hakkar, el jefe final del lugar, que era el portador del temible virus que infectó a todos los personajes de WoW.

La pandemia de la ‘sangre corrupta’ fue estudiado por el doctor Eric Lofgren (Washington State University) y la Dra. Nina Fefferman (University of Tennessee), quienes querían conocer el comportamiento de las personas frente a una pandemia en la vida real.

Ambos doctores están combatiendo actualmente la propagación del nuevo coronavirus y mencionan cómo es que la peste de la ‘sangre corrupta’ en World of Warcraft les ayuda en la actualidad.

“La letalidad de la ‘sangre corrupta’ fue una verdadera molestia para los jugadores que querían visitar ciudades de World of Warcraft como Ironforge pero, por supuesto, no era realmente peligroso. No se perdieron vidas reales. Todavía no conocemos la verdadera tasa de mortalidad de COVID-19, pero la investigación continúa evolucionando e indica que las suposiciones iniciales de que era poco peor que la gripe fueron subestimadas significativamente”.

Además, Lofgren mencionó lo siguiente: “Para mí, fue una buena ilustración sobre la importancia de entender el comportamiento de las personas. Cuando las personas reaccionan a emergencias de salud pública, esas reacciones tendrán un impacto en el transcurso de las cosas. Solemos ver las epidemias como cosas que solo les pasan a las personas… Pero en realidad es un virus que se pasa entre personas… Estas cosas son muy caóticas”.

La peste de la sangre corrupta duró una semana en World of Warcraft.

La pandemia de la ‘sangre corrupta’ en World of Warcraft

La historia de World of Warcraft cuenta que los sacerdotes de la tribu Atal’ai resucitaron al dios de la sangre Hakkar, quien se convirtió en el jefe supremo de Zul’Gurub. Esto se convirtió en una terrible amenaza para Azeroth y debía ser detenido por los jugadores de WoW.

Ello motivó a un grupo de gamers, que se adentraron en la ciudad de Zul’Gurub, derrotaron a todos los jefes dentro de la instancia y llegaron hasta Hakkar para tomar su cabeza. Sin embargo, este sería el inicio de una peste que se esparciría por todo World of Warcraft.

Hakkar, el último jefe de Zul'Gurub y origen de la sangre corrupta.

Durante el combate, Hakkar empezó a succionar la sangre de estos valerosos gamers para curarse a sí mismo. Ellos contrarrestaron el ataque corrompiendo voluntariamente su propia sangre para así hacerle más daño al jefe de Zul’Gurub.

A pesar de ello, grande fue la sorpresa cuando todos los miembros del grupo quedaron infectados con la ‘sangre corrupta’, que les quitaba 300 puntos de vida cada dos segundos, aproximadamente, y se podía contagiar a otro personaje si ese estaba a un rango de 100 metros como máximo.

Si bien los jugadores descubrieron que la ‘sangre corrupta’ se podía limpiar y se aseguraron que no salga de la ciudad de Zul’Gurub, no se percataron que Hakkar logró colocar el peligroso virus en la mascota del cazador, quien temiendo por la vida de su animal lo mandó al establo para que no muera, creyendo que al invocar a su compañero en otro momento este estaría curado.

Pero lo que los gamers no sabían, es que los desarrolladores de World of Warcraft habían programado para que la peste de la ‘sangre corrupta’ nunca deje las instalaciones de Zul’Gurub, eliminándola automáticamente si es que alguno de los jugadores infectados cruzaba la puerta.

No obstante, los creadores de World of Warcraft no tuvieron en cuenta que Hakkar también podía colocar la ‘sangre corrupta’ en la mascota de los cazadores, convirtiéndolos en los principales transmisores del virus.

Es así como la banda llegó a una de las ciudades principales de la Alianza en World of Warcraft, el cazador volvió a invocar a su mascota, sin saber que tenía la ‘sangre corrupta’ y esta se encargó de propagar el virus por todo el lugar.

De esta manera, es que la ‘sangre corrupta’ se convirtió en una gran pandemia que llegó a infectar a todo el mundo de World of Warcraft durante una semana transmitiéndose a personajes de ambas facciones: Alianza y Horda.

Ante el problema, los jugadores que tenían personajes para curar se reunieron en las ciudades principales para limpiar la peste a otros usuarios y evitar que la ‘sangre corrupta’ se propague más por todo World of Warcraft.

El avance de la ‘sangre corrupta’ hizo que otros usuarios vayan a los lugares más alejados y con menos población que había en World of Warcraft en aquel entonces, como Tanaris, Los Baldíos, entre otros escenarios, pero la peste los alcanzó.

Otro tipo de medidas que tomaron los jugadores de World of Warcraft, es de colocar en cuarentena a todos los personajes que estaban infectados por la ‘sangre corrupta’ para que estén lejos de los demás.

Sin embargo, los NPC (los personajes con inteligencia artificial de World of Warcraft), también se infectaron con la ‘sangre corrupta’, dificultando así la labor de los curadores, que habían colocado puestos de contención en la puerta de las ciudades principales.

A pesar de que la pandemia de la ‘sangre corrupta’ sucedió en el videojuego de World of Warcraft, las medidas que tomaron los gamers para detener su propagación son muy similares a las que se están adoptando en la vida real para evitar que más personas contraigan el coronavirus (COVID-19).

Cada vez aumenta el número de personas diagnosticadas con el COVID-19. Ante ello, las autoridades han obligado a que locales como centros comerciales y discotecas se mantengan cerrados para evitar que el virus se siga propagando.

Asimismo, se aconseja el lavado de manos constantemente, no acudir a lugares muy concurridos y quedarse en casa para que no haya más contagios del nuevo coronavirus.