Febrero fue un terrible mes para los videojuegos: ningún estreno alcanzó el top 20

A los videojuegos debutantes de febrero no les ha ido nada bien y esto ya se conoce tras la publicación del top 20 de ventas en Estados Unidos, donde no figura juego alguno que haya sido publicado en sus 29 días, y tan solo uno de enero.

La lista fue publicada por NPD Group, investigadores de mercado con décadas de experiencia. Ellos señalan que, en su registro de ventas, de los 20 videojuegos más vendidos en Estados Unidos, 19 son lanzamientos del año pasado.

El único videojuego que ha sido publicado en 2020 y aparece en la lista es Dragon Ball Z: Kakarot, publicado en enero y que se convirtió en un éxito por sus rellenos de vacíos argumentales a la saga de Akira Toriyama.

En febrero, aunque pocos, sí hubo lanzamientos para distintas plataformas como PS4, Nintendo Switch y Xbox One. Quizá el más destacado fue el célebre Dreams que ya había estado disponible por meses con acceso anticipado.

No solo no hubo títulos debutantes en el top 20, las ventas también sufrieron una caída del 29%, al menos en Estados Unidos, generando tan solo 307 millones de dólares.

Aquí te dejamos la lista completa de los 20 videojuegos más vendidos en febrero:

1. Call of Duty: Modern Warfare

2. NBA 2K20

3. Grand Theft Auto V

4. Dragon Ball Z: Kakarot

5. Tom Clancy’s The Division 2

6. Mario Kart 8

7. Ring Fit Adventure

8. Madden NFL 20

9. Super Smash Bros. Ultimate

10. Star Wars Jedi: Fallen Order

11. Minecraft

12. Luigi’s Mansion 3

13. Red Dead Redemption II

14. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

15. Pokemon Sword

16. Just Dance 2020

17. FIFA 20

18. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

19. Need for Speed: Heat

20. New Super Mario Bros. U Deluxe