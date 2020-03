El brote de coronavirus ha mermado fuertemente a la industria de los videojuegos, justo en la transición a la novena generación de consolas que traerá a la PS5 y la Xbox Series X. Sobre los riesgos y las posibilidades que nos depara el futuro, La República conversó con Phillip Chu Joy, destacado especialista en tecnología, y estas fueron sus declaraciones.

Chu Joy, quien tuvo que suspender su viaje a San Francisco tras la cancelación de la Game Developers Conference 2020, explica que la pandemia de COVID-19 mantiene en suspenso a la industria del videojuego. “Cada vez que pongo un post en Facebook todos dicen como que ‘sí, ya va a salir la PS5’, pero con todo el tema del coronavirus hay cierta incertidumbre.” señala.

PUEDES VER PS5: desarrollador filtró por fin más características de PlayStation 5

¿Qué se sabe de la PS5 y Xbox Series X?

El horizonte hace contraluz en los dos principales competidores: la PS5 de Sony y la Xbox Series X de Microsoft. De la segunda hemos conocido ya su aspecto y sus capacidades técnicas; de la primera, tan solo el logo. Ante esto, Phillip nos comenta:

“Sony siempre ha tenido bastante cuidado con la información, sobre todo porque ha cometido errores en el pasado y tampoco tiene por qué hacerlo (develar más sobre PS5 ahora). Las expectativas son altas, pero creo que no quieren revelarlo hasta que el momento sea el correcto y, sobre todo, para estar seguros de poder cumplir con las promesas. De qué les sirve anunciar la PlayStation 5 si en lugar de tener 10 millones de unidades como esperaban, tienen 1 millón por tema de producción”, precisó.

También se animó a comentar el inevitable paralelismo entre la revelación de PS4 hace 7 años, y la forma de comunicar de Sony hoy en día: "Me acuerdo que en 2013 estuve en la presentación oficial de PlayStation 4, fue a mediados de febrero. La idea es que presentes al menos el hardware u oficialices las características de la consola, el mando, etc.

Aun así, recordó la similitud entre PS5 y Xbox Series X, algo que no ha sido común a lo largo de la historia en la industria: “Ambas consolas tienen una unidad de estado sólido que hace que las cosas sean mucho más rápidas y lo que te podría permitir tener juegos abiertos en paralelo. Ya no como en la PS4, donde necesitas cerrar un juego para abrir el otro. Ahora, podrías tener dos o tres juegos abiertos al mismo tiempo y estar alternando entre Call of Duty y Fortnite.”

“Siento que todos los planes de estrategia de ambas marcas ya están definidos. Sony dijo que iba a hacer muchos eventos para los fans, pero no necesariamente para la prensa. El paradigma ha cambiado muchísimo desde el 2013. Hoy ya no necesitas hacer un evento invitando a prensa”, acotó.

Justamente, en este punto, Chu Joy insistió en que no se debe comparar la escena de 2013 con la actual, puesto que cambiará en vísperas de una nueva década con los nuevos retos que enfrentan Sony y Microsoft: “[Hoy en día] basta hacer un livestream y te ahorras un monton de dinero y tienes casi el mismo impacto, o envías un kit bajo embargo para que prueben la PS5. Ya no necesitas hacer un evento grande como una conferencia para 5 000 personas como lo hace el E3, lo cual es un ahorro de dinero considerable que puedes reinvertir en otros eventos. Lo que están diciendo en Sony es que desean que los mismos fans prueben la PlayStation 5 antes de que se lance y que ellos mismo están entusiasmados”.

PUEDES VER Sony aclara si más juegos de PS4 y PS5 serán publicados en PC

Coronavirus: ¿la razón de tanto silencio?

Chu Joy no cree que Sony espere a Microsoft o que su estrategia se base en reacciones. Tiene bien en claro la suerte que tuvieron los japoneses en la pasada generación, cuando la Xbox One se anunció antes que la PlayStation 4 con precio oficial (500 dólares). Esa misma noche, la PS4 se reveló al público con un precio 100 dólares menor y asegurando más potencia y juegos.

“No siento que el silencio sea un tema de ‘esperar qué diga la competencia’, si no que están planificando realmente bien su estrategia para saber cuál es el momento indicado y creo que ahora es uno de los peores momentos porque todo se está cancelando por el coronavirus”, aseguró.

Asimismo, indicó que es imposible no mencionar al tema del coronavirus y la salud pública al hablar de PS5 y el futuro de la industria. “Siento que es la razón por la que ha habido tanto silencio desde enero. Sabiendo que el coronavirus empezó justo el último día del año pasado y es algo en lo que los japoneses tienen mucho cuidado. Basta una mala circunstancia para que todo el plan de estrategia cambie" dijo.

PUEDES VER PS5: Silent Hill regresaría con Kojima y Konami reconciliados solo para PlayStation 5

¿Podría la PS5 postergarse para el 2021?

Sobre la posibilidad de que la PS5 se postergue para el 2021, Chu Joy fue claro y realista: “podría pasar porque se sale de las manos de muchos, más allá de que algún procesador se fabrique en alguna otra parte, donde [su elaboración] no ha sido afectada. Taiwan, por ejemplo. Todos los pernos están fabricados en alguna fábrica de China, toda la carcasa de la consola puede que sea fabricada en China, algunas de la memorias”.

“No es un tema independiente como para decir ‘PlayStation tiene fábrica en Brasil o en alguna otra parte del mundo’. Se trata de un producto global y nunca se sabe en qué momento se va a cerrar la fábrica y justo se necesita esa parte para poder abastecer”, precisó.

Sony no sería, para nada, el único grande afectado en el mercado de consolas. Sin ir muy lejos, Microsoft también ha demostrado con acciones lo preocupante de esta realidad: “Me sorprende que Microsoft haya hecho anuncios tan rápido, diciendo que la Xbox Series X tendría 12 TFLOPS, pero supongo que es para tomar la delantera. Nadie se esperaba que mostraran la caja en diciembre en The Game Awards, pero siento que fue para decir ‘aquí estamos’”.

Revisa la entrevista completa en el siguiente video: