Italiano en cuarentena: “no sé qué haría sin League of Legends”

El coronavirus también afecta psicológicamente a las personas. Esto lo ha hecho evidente un usuario italiano que ha compartido su caso en el popular sitio Reddit, señalando que League of Legends le ayuda a conllevar su situación. Su publicación se da en el contexto en el cual uno de los países europeos con más pacientes de COVID-19 es Italia.

El usuario BitterBlossom vive en el área metropolitana de Milán y su testimonio en un conocido foro de League of Legends ha graficado la situación de los confinados por el coronavirus en Italia.

“Para entrar en contexto, soy italiano. La situación aquí es muy trágica. Estoy encerrado en casa en el medio de una zona roja. En la casa estoy yo, mi mamá, mi hermana y la atmósfera marca un silencio doloroso” manifiesta el fan de LoL.

“Todos andamos nerviosos y mi hermana puede ponerse áspera en algunas interacciones que comúnmente terminan en discusiones” continúa. “Antes de la cuarentena, ni mi mamá ni ella se quedaban en casa. Así que fuera de sentirnos bien ahora, es básicamente esperar si nos enfermaremos en dos semanas. Así que todos estamos al borde”.

Después, empieza a aclarar cómo el videojuego viene pesando positivamente en su día a día tras la llegada del coronavirus. “El único momento en el que no siento esta presión es cuando juego League of Legends. Me sube el ánimo y me hace sentir mejor. Ayuda a elevar la moral de la casa y todos se sienten mejor. Realmente necesitaba esa vía de escape”.

PUEDES VER Pokémon GO se hace más fácil de jugar en casa como medida por el coronavirus [FOTOS]

La reacción de la comunidad no se hizo esperar y ya hay más de 300 comentarios en el hilo principal de la discusión. Un usuario se animó a acotar: “Ídem. Manténganse a salvo, todos. Si League of Legends te ayuda a desestresarte, entonces, para cualquier circunstancia, estamos aquí para ti”.

Este último también hizo hincapié en que los videojuegos pueden afectar tanto de forma positiva como negativa. “Pero si sientes que (League of Legends) eleva tu estrés, por favor, tómate un tiempo sin jugar. Cuidarte a ti mismo es más importante ahora que nunca antes” reconoció.