La temporada 1 de la Liga de Combates GO (GO Battle League) ha dado inicio en Pokémon GO y los usuarios tendrán la posibilidad de obtener pokémon fuertes como recompensa. Entérate en la siguiente nota cuáles son y en qué rankings los conseguirás.

El competitivo de Pokémon GO permite a los usuarios enfrentarse entre ellos en batallas online a tiempo real. Para desbloquear los cinco combates de la Liga de Combates GO los gamers deben caminar 3 kilómetros o pagar una cierta cantidad de pokémonedas.

Asimismo, gracias al evento de lanzamiento de la Liga de Combates GO, que irá desde este viernes 13 hasta el lunes 16 de marzo, los usuarios de Pokémon GO podrán realizar hasta siete peleas en la Liga Super. al obtener cuatro victorias, conseguir un pokémon al azar como recompensa.

Pero si quieres desbloquear rápidamente al pokémon que aparece como recompensa de la Liga de Combates GO, tendrás que utilizar un pase Premium, que te permite recibir una criatura al azar tras obtener dos victorias en el modo PVP de Pokémon GO.

El máximo ranking en la Liga de Combates GO es 10 y de ello dependerá el los pokémon que salen como recompensa, en los que podría aparecer desde un Metagros hasta el legendario Giratina con opción de shiny, quien también se encuentra en las incursiones de Pokémon GO.

Recuerda que todas estas recompensas estarán activas por los 50 días que durará la temporada 1 de la Liga de Combates GO de Pokémon GO, en los que Niantic irá variando entre la Liga Super, Ultra y Master cada cierto tiempo, pero sin modificar los premios.

Pokémon que salen como recompensa de la Liga de Combates GO de Pokémon GO.

Recompensas de la Liga de Combates GO

Rank 1 (recompensas básicas/premium)

Metagross (garantizado), Metagross, Snivy, Tepig y Oshawott

Rank 2 (recompensas básicas/premium)

Metagross, Snivy, Tepig y Oshawott

Rank 3 (recompensas básicas/premium)

Metagross, Snivy, Tepig y Oshawott

Rank 4 (recompensas básicas/premium)

Scraggy (garantizado), Skarmory (shiny), Beldum (shiny), Metagros, Giratina (shiny), Snavy, Tepig, Oshawott, Scraggy.

Rank 5 (recompensas básicas/premium)

Skarmory (shiny), Beldum (shiny), Metagros, Giratina (shiny), Snavy, Tepig, Oshawott, Scraggy.

Rank 6 (recompensas básicas/Premium)

Skarmory (shiny), Beldum (shiny), Metagros, Giratina (shiny), Snavy, Tepig, Oshawott, Scraggy.

Rank 7 (recompensas básicas/Premium)

Lapras (shiny), Skarmory (shiny), Larvitar (shiny), Beldum (shiny), Giratina (shiny), Tepig, Snivy, Oshawott, Litwick, Scragy, Deino, Shieldon y Rufflet.

Rank 8 (recompensas básicas/premium)

Lapras (shiny), Skarmory (shiny), Larvitar (shiny), Beldum (shiny), Giratina (shiny), Tepig, Snivy, Oshawott, Litwick, Scragy, Deino, Shieldon y Rufflet.

Rank 9 (recompensas básicas/premium)

Lapras (shiny), Skarmory (shiny), Larvitar (shiny), Beldum (shiny), Giratina (shiny), Tepig, Snivy, Oshawott, Litwick, Scragy, Deino, Shieldon y Rufflet.

Rank 10 (recompensas básicas/premium)

Pikachu Lucha (garantizado), Skarmory (shiny), Larvitar (shiny), Beldum (shiny), Giratina (shiny), Metagross, Tepig, Snivy, Oshawott, Litwick, Scragy, Deino, Shieldon y Rufflet.

Además, para incentivar a que los entrenadores de Pokémon GO participen de la temporada 1 de la Liga de Combates GO, Niantic acaba de anunciar que si los usuarios se enfrentan con los siguientes youtubers, desde el 13 hasta el 16 de marzo, recibirán 8 trozo estrellas como recompensa.