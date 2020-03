Otro evento es víctima del brote del Coronavirus COVID-19. Fanáticos no podrán ver a los mejores equipos de Dota 2 clasificados a la Major ESL ONE Los Angeles 2020, debido a que el importante torneo del MOBA acaba de ser suspendido.

La Major ESL ONE Los Angeles 2020 se iba a realizar desde el 15 al 22 de marzo en Estados Unidos. El torneo iba a repartir un millón de dólares en premios, 15 000 puntos en el DPC y contaba con la participación de 16 equipos de Dota 2, entre ellos las escuadras peruanas Thunder Predator y Beastcoast.

A través de Twitter, los organizadores publicaron el siguiente mensaje en el que anuncian la suspensión del torneo de Dota 2: “Debido a las recientes restricciones de viaje y la situación de COVID-19, ESL está posponiendo el torneo Major ESL ONE Los Angeles 2020”.

Entre los motivos específicos de la suspensión del importante torneo de Dota 2 se encuentra la reciente decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien restringió todos los viajes procedentes de la Unión Europea.

Dicha restricción afectaba directamente a escuadras de Dota 2 como Team Secret, OG y Ninjas in Pyjamas. Asimismo, los equipos chinos Royal Never Give Up, Team Aster y EHOME tampoco tenían un panorama claro por el coronavirus.

De esta manera, la Major ESL ONE Los Angeles 2020 de Dota 2 se convierte en el primer torneo de tal envergadura en ser suspendido por el brote de coronavirus COVID-19; hasta ahora los organizadores no han mencionado la nueva fecha para la realización de este importante torneo.