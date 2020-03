Una de las entrevistas más completas jamás hechas a Shigeru Miyamoto ha sido la que acaba de publicar Famitsu, una reconocida revista de videojuegos en Japón. El último 5 de marzo, el creador de Super Mario Bros se destapó como pocas veces.

Diversos temas fueron tomados en la entrevista, entre ellos, por supuesto, Super Mario Bros, The Legend of Zelda Breath of the Wild, el estado de los juegos móviles, Nintendo DS y la Wii, Pokémon GO, y hasta el concepto de creador que, para él, solo podría atribuírsele a Dios.

En una parte, Miyamoto citó lo una vez dicho por Shigesato Itoi (diseñador de Earthbound): “(decir) creadores o creaciones es absurdo. Si hay uno que podría llamársele creador sería Dios. Nadie está haciendo creaciones, todo lo que hace es editar.”

Por lo dicho en su entrevista con Famitsu, puede decirse que Miyamoto se considera a sí mismo como un editor. “Lo más importante para él a la hora de hacer juegos es la sensación similar a lanzar un dardo con el único estilo que tiene cada persona. Sin detenerse en enfoques científicos como ángulos o posiciones, y que caiga exactamente donde uno quiere”, señala la publicación.

En redes sociales como Facebook y Reddit, las comunidades de fans de Nintendo han reaccionado de muchas formas a las declaraciones del diseñador de Super Mario. Algunos dudan sobre la traducción hecha por algunos aficionados: “Por ejemplo, la palabra ‘Kami’ es usualmente traducida como ‘Dios’, pero sería más preciso usar ‘Espíritus’ o ‘Cosas que son sagradas’".

Otro usuario le responde: “Quizá, pero no creo que este sea el caso. La palabra ‘biblia’ en el primer juego de The Legend of Zelda fue traducida incorrectamente al inglés por el término “libro de magia”. Este libro incluso tenía una cruz en él”.

En otro conocido foro de comunidad, la discusión sobre Miyamoto y su concepción de Dios también surgió: “No creo que importe que seas ateo o no. El meollo de lo que dice Miyamoto es que se muestre humilde acerca de su obra, en lugar de vanagloriarse como algún tipo de genio creativo", dijo un usuario de Gamefaqs.

Respecto a esto, otro fan aportó en Reddit: “Hay ‘kamis’ que calificarían como dioses para cualquier definición, al menos en el sentido de dioses griegos. Aun así, creo que Miyamoto solo está diciendo que los humanos realmente no sacamos ideas o conceptos únicos enteramente, sino que las tomamos de cosas que ya vimos en nuestras vidas y le hacemos ajustes.”

Shigeru Miyamoto es una de las figuras públicas más conocidas de la industria de los videojuegos. Su trabajo con Nintendo inició en 1977, cuando fue contratado por sus ideas. Obras como Super Mario Bros son mundialmente reconocidas por su influencia e, incluso, por salvar a la industria del gaming en 1983 después de una fuerte crisis.