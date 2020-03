Si por algo se caracterizó la PlayStation 4 es por aquellos exclusivos que dispararon las ventas de la consola. Es por ello que la estrategia actual de Sony resulta al menos interesante, pues parece que cada día se publican más de sus juegos “solo de PS4” para PC. El último gran ejemplo es Horizon Zero Dawn.

Tal cual como ya ha ocurrido con Detroit: Become Human, Heavy Rain y algunos otros juegos narrativos de Quantic Dream, la llegada de Horizon Zero Dawn marca otro caso en el que un exclusivo de PS4 dejará de serlo, todo con una gran diferencia: el título está hecho por un estudio subsidiario de Sony (first party).

PUEDES VER Horizon Zero Dawn: PlayStation hace oficial el estreno del videojuego para PC

Si Nintendo es conocido por ser muy estricto con sus propiedades intelectuales, este no sería el caso con Sony, quien ya se pronunció al respecto sobre la decisión, a través de Hermen Hulst, nada menos que la cabeza de Sony Worlwide Studios, conglomerado que reúne a todos los desarrolladores first-party, responsables de exclusivos como God of War, Marvel’s Spiderman, Bloodborne, etc.

“Creo que es importante que nos mantengamos abiertos a nuevas ideas sobre cómo introducir PlayStation a más personas” declaró Hulst. “Debemos señalar a la gente lo que posiblemente se hayan perdido si no cuenta con una PlayStation 4”, añadió.

El director echó también paños fríos al asegurar que este caso corresponde más a una excepción que a una regla: “Quizá, también para calmar a algunas personas, lanzar un juego first-party AAA de Sony en PC no significa necesariamente que todos los juegos a partir de ahora llegarán a PC. En mi opinión, Horizon Zero Dawn simplemente encajaba perfecto”, dijo.

¿Juegos de PS5 en PC?

Aunque no sañaló directamente a la sucesora de PS4, de la cual Sony sigue sin revelar mayores detalles, Hulst se animó a hablar del futuro: “Seguimos comprometidos al hardware dedicado, igual que antes. Seguiremos en eso y queremos exclusivos de calidad como videojuegos con fuerte narrativa y de un solo jugador”.

En redes sociales y comunidades como las de Reddit, algunos fanáticos de Sony expresan abiertamente su comodidad con esto último. “Estas son grandes noticias para PS5 […] Estoy feliz porque PlayStation eligió invertir y abrazar el arte”, expresa un usuario.

Otros, con un tono más realista y sarcástico comentan su desconfianza. “No esperaría que (Hulst) diga algo como que están moviendo todos sus juegos a PC, por lo que ya no necesitan una PS5”, mencionan.

Incluso otro fan replica: “Horizon Zero Dawn ha completado su vida en anaqueles y se vende a 9.99 dólares hoy en día. Los gamers que lo querían comprar ya lo compraron. Llevarlo a PC hará que Sony tenga más ventas y audiencia y que los gamers de PC que lo jueguen esperan la secuela, la cual podría salir solo en PS5.

Por otra parte, Michael Pachter, conocido analista de la industria se animó a explorar más las razones por las que PlayStation habría tomado su decisión, y llegó a asegurar que Microsoft los habría convencido. “Sí, creo que la posición de Microsoft hizo refrescar la memoria a Sony y provocó que los siguiera”, aseveró.

Horizon Zero Dawn todavía no tiene fecha de lanzamiento oficial para PC, pero sus creadores aseguran que llegará para el verano (invierno en hemisferio sur) del 2020. El alguna vez “exclusivo de PS4” ya se encuentra listado en la conocida tienda Steam.