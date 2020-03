PS5 será una consola muy potente, según lo menciona Sony; sin embargo, a muchos fanáticos también les importa la estética de la máquina de videojuegos, quienes imaginan el aspecto final que podría tener la PlayStation 5 y cómo se vería si fuese un cubo.

El novedoso diseño de PS5 con forma de cubo responde, en parte, a la incertidumbre que sienten los fanáticos al no realizarse la presentación de la consola de videojuegos, en la que se espera que el aspecto final de PlayStation 5 mantenga la característica “V” que hemos visto tantas veces en el prototipo de la máquina.

Justamente, el prototipo de PS5 ha servido como base para muchos diseñadores que han creado sus propias versiones de PlayStation 5 con la “V”; sin embargo, un miembro del foro de Reddit sorprendió a todos al mostrar un nuevo concepto de la consola que ha llamado la atención de todos, pues la consola tiene forma de cubo.

La PS5 con forma de cubo fue diseñada por el usuario Zaagfluit, quien fue felicitado por algunos usuarios de Reddit, mientras que otros mencionaron que el aspecto de esta PlayStation 5 es similar al de la competencia: Xbox Series X, cuya apariencia es la de un prisma rectangular.

En la fotografía se puede ver que la consola PS5 con diseño de cubo es de color negro. En la parte superior de la máquina se observan varios orificios que sirven como sistema de ventilación. Asimismo, está dividida por tres ranuras muy pronunciadas y en la parte frontal se ve el logo de PlayStation.

El lector de discos de la PS5 con aspecto de cubo estaría en la primera ranura de la izquierda, mientras que el botón de encendido de esta PlayStation 5 está al lado derecho y es una línea delgada de color azul.

Si bien es casi imposible que Sony diseñe su PS5 con forma de cubo, se debe admitir que es un concepto que rompe con lo visto hasta el momento y aumenta la emoción de los fans por saber cuál será el aspecto final de PlayStation 5.

Hasta el momento, Sony no ha mencionado cuándo presentará su consola PS5 al mundo, pero es posible que esto suceda después de los estrenos de The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima, los videojuegos exclusivos más esperados de PS4.