¡Confirmado! Horizon Zero Dawn se convierte en el primer videojuego exclusivo de PS4, creado por un estudio de Sony, en llegar a PC. Además, ya está listado en Steam.

Se puede decir que el arribo de Horizon Zero Dawn a PC fue filtrado por error hace unas semanas, cuando Amazon Francia listó el videojuego como un título para computadora sin mencionar su precio y fecha de lanzamiento.

Horizon Zero Dawn ya está listado en Steam como juego de PC.

Hermen Hulst, presidente de Sony Worldwide Studios, fue el encargado de confirmar el lanzamiento de Horizon Zero Dawn en PC, desde el blog de oficial de PlayStation.

Según las palabras de Hulst, Horizon Zero Dawn se estrenará en PC en verano del 2020; además, dijo lo siguiente: “Habrá más información procedente de Guerrilla, los nuevos directores del estudio (Michiel van der Leeuw, JB van Beek y Angie Smets) muy pronto”.

Por otro lado, el presidente de Sony Worldwide Studios deja en claro que el arribo de Horizon Zero Dawn a PC demanda un presupuesto fuerte y no significa necesariamente que todos los juegos exclusivos de PS4 vayan a llegar a las computadoras.

Para Hermen Hulst, Horizon Zero Dawn encajaba perfectamente en esta situación en particular. Es decir, que las características del videojuego de Guerrilla Games, de acción y mundo abierto, se pueden disfrutar al máximo en una plataforma como PC.

Asimismo, Hermen menciona que aún no hay planes para día y fecha del lanzamiento de Horizon Zero Dawn en PC, y que si bien ya se encuentra listado en la biblioteca de Steam, no cuenta con un precio.