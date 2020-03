Indeseada decisión. Un padre hizo un llamado de ayuda en un foro de comunidad de videojuegos porque le había prometido comprar a su pareja de hijos una consola. El problema fue que la niña quería una Xbox One y el varón una PlayStation 4.

“Le dije a mis hijos que les compraría una nueva consola de videojuegos por portarse bien en el verano. Pero mi hijo quiere la PS4 y mi hija, la Xbox One. No puedo comprar ambas ¿qué debería hacer?” dijo el desesperado padre.

La comunidad de gamers, como de costumbre, no hizo caso omiso a la petición y rápidamente inundaron de respuestas al llamado del padre. Algunas de estas destacan por su complejidad y otras por su sarcasmo.

Por ejemplo, el usuario Chandler Pilipis, quien se autodenomina un fanático de videojuegos, aconsejó de esta manera:

“Consigue una Xbox 360 en lugar de una Xbox One, y también una PlayStation 3 en lugar de una PS4. Podrás conseguir cada una por 100 dólares o menos. Ninguno de tus hijos estará feliz, porque tendrán consolas viejas y no podrán jugar ningún juego reciente. Problema resuelto.” dijo como primer consejo.

“Cómprales un puñado de piezas de PC y haz que armen su propia ‘PC Gamer’ ellos mismos. Ninguno estará feliz al inicio, hasta que terminen de armarla. La hija se pondrá a medida que se dé cuenta que una PC es como una Xbox One ero mejor, pero el hijo notará que ningún exclusivo de PS4 está disponible en PC, así que, de noche, entrará en la computadora, la pondrá a minar Bitcoins y se irá a dormir. Eventualmente, ganará lo suficiente para comprar una PS4. Al final, todos estarán felices.” fue su segundo consejo.

El tercero pintó de lleno las preferencias del aconsejante: “Lleva a tus hijos a almorzar a algún lugar de sandwichs o algo por el estilo. Siéntate con ellos y ten una buena conversación explicando que la Xbox One y la PS4 son ambas la misma porquería en diferentes paquetes, y que generalmente tienen los mismos juegos AAA, igual de poder de procesamiento y la misma “cuota obligatoria de 60 dólares al año para el multijugador” que, si no la pagas, no te dejará jugar en línea. Luego ilumínalos en la superioridad de una PC Gamer y dales lo que necesitan para que armen una, volviendo a la segunda opción.”

Aun así, esta no fue la respuesta más votada entre todas las que emitieron los usuarios. El padre, al final, se habría quedado con una que mandó Jorge Emilio Reynaud y que sorprendió por su perspicacia.

“El problema es que están en la niñez o adolescencia, así que no aconsejo la ruta de dejarlos decidir. Solo hay una consola al final y dos posibles resultados. En ambos pueden surgir le resentimiento de al menos uno hacia el otro. Esto es lo que haría para evitar eso y hacer que ambos queden “felices”:

“Establecer y decirle a tus hijos que intentas satisfacerlos a los dos, pero que es imposible porque no puedes comprar dos consolas y esa tampoco fue tu promesa, ya que el acuerdo fue solo una.”

“Ve y diles que quieres ser justo y buscas evitar cualquier emergencia de rencor u hostilidad entre los dos sin importar qué decisión se tome.”

Hay dos caminos, el primero es hacerlos probar amabas consolas en casas de amigos o en algún lugar donde las renten.

La otra posibilidad es que, si están muy emocionados y no pueden esperar para tener la consola, decirles que dejarán la decisión a lanzar una moneda o a jugar “Piedra, papel o tijera”. De esta forma, les harás saber que no hay ganador, y que la suerte será la única responsable. Así también, diles que esperas que entiendan la decisión y disfruten cualquiera de las consolas que haya salido elegida. Dense las manos con ese acuerdo y diles que es un pacto de honor.

Si tu hijo que quería la PS4, pierde, hazle saber que alguien que compró esa consola siempre escucha grandes cosas sobre la Xbox One, como el 4K nativo, HDR, los 60 cuadros por segundo y hasta los gráficos como cristal de agua.

Si tu hija, quien quería una Xbox One, pierde, hazle conocer que la PlayStation 4 supera a la Xbox One por su monstruoso catálogo de videojuegos, teniendo una ventaja de 4 a 1, con casi 4000 videojuegos contra 1045 de Xbox One.

Esto hará que el tema no sea personal, ni promocionará preferencias de ninguna posición entre ellos. Pero lo más importante, promoverá un sentido de desapego por resentirse hacia el otro, ya que la moneda será la única a la que culpar, en una manera subconsciente."

Este comentario final fue el que más votos obtuvo, en total 636, incluido el del padre que hizo la pregunta original por lo que es probable que haya tomado esta decisión.