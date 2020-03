¡Rakion llega renovado! El clásico videojuego abrirá servidores en Steam [VIDEO]

El clásico de las cabinas de internet tendrá otra versión. Para la sorpresa de muchos, El estudio y editor Neosonyx anunció oficialmente el arribo de los servidores de Rakion a la conocida tienda virtual de Valve, Steam.

Esta nueva edición de Rakion Steam trae todo el contenido que los usuarios disfrutaron en Rakion Latino, como los distintos modos de juego PVP y PVE. Además, contará con su propia base de datos y servidores, que no afectarán en nada al clásico de Softnyx.

A través de un comunicado en Facebook, Softnyx confirmó que las cuentas de Rakion Latino no serán eliminadas, modificadas ni mucho menos reiniciadas por la llegada de este nuevo servidor para Steam, ya que no serán juegos relacionados. Este no es el único título que llega a la tienda de Valve, pues hace unas horas se anunció que Death Stranding también se podrá comprar en dicho store con contenido de Half-Life.

Es decir, los usuarios que ya tengan una cuenta en Rakion Latino no podrán utilizarla en el nuevo Rakion Steam y viceversa. Además, esta nueva versión contará con los clásicos personajes y los textos estarán en idioma castellano e inglés.

De acuerdo a la descripción de Rakion Steam, el videojuego contará con nueve modos de juego entre PVP y PVE, en los que resaltan el clásico: Modo Golem, Batalla de equipo y combate a muerte y Etapa.

Rakion Steam requisitos mínimos

SO: Window 98, Window ME, Window XP, Window 2000 o superior

Procesador: Pentium III 800Mhz

Memoria: 256 MB de RAM

Gráficos: Geforce 2 MXRADEON 9200

La fecha de lanzamiento de Rakion Steam está prevista para marzo 2020, por lo que podríamos tener un estreno sorpresa en los próximos días. Además, tampoco se sabe si será un juego de paga o gratuito.