‘Soda Stereo Gracias Totales’ en Lima: compositor de ‘The Last of Us Part II’ rendirá homenaje a Cerati

The Last of Us Part II tendrá una curiosa relación con la banda argentina en el concierto Soda Stereo Gracias Totales en Lima, que se realizará este martes 3 de marzo en el Estadio Nacional y contará con la presencia del compositor Gustavo Santaolalla, quien musicaliza TLOU2, el esperado videojuego exclusivo de PS4.

Gustavo Santaolalla es un reconocido músico, compositor y productor argentino que participó en películas y series de Netflix como Narcos: México. Sin embargo, también está arraigado a los videojuegos, ya que su debut en la industria fue en 2013 con la precuela de The Last of Us Part II, que fue el exclusivo de PlayStation 3 y tiempo después recibió un remaster para PS4.

The Last of Us Part II está a meses de estrenarse en la consola PS4, aunque los fanáticos ya pueden deleitarse con el tema principal del videojuego en YouTube, ya que Gustavo Santaolalla fue parte del anuncio oficial del título durante la última presentación de PlayStation en el E3 en 2018.

No obstante, es necesario mencionar que aún se desconoce si Gustavo Santaolalla compuso más temas para The Last of Us Part II, videojuego exclusivo de PS4 que se estrenará en las consolas el próximo 29 de mayo del 2020.

Por otro lado, Gustavo Santaolalla invitó a todos los peruanos al concierto de Soda Stereo Gracias Totales en Lima a través de sus redes sociales. Además, el compositor argentino interpretará una de las canciones más coreadas de Gustavo Cerati: Cuando pase el temblor.

PUEDES VER PS4: The Last of Us Part II podría tener contenido explícito para adultos

Aquí te dejamos un fragmento del homenaje que realiza Gustavo Santaolalla a Cerati en el concierto Soda Stereo Gracias Totales, que se desarrolló en Bogotá hace algunos días.