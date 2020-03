PS5: diseño de fan muestra cómo sería el menú de opciones oscuro, basado en filtraciones [VIDEO]

PS5 tiene una fuerte responsabilidad: satisfacer a millones de fanáticos. La tarea es difícil pues en las redes ya hay decenas de imágenes sobre distintos aspectos de la consola. Así lo demuestra este diseño fan made que plasma el enigmático menú de opciones de PlayStation 5 con sus potenciales características y un notorio tema oscuro.

Nuevamente, la comunidad de fans en Reddit ha plasmado uno de sus mayores deseos: un moderno menú de opciones con lo que parece ser un modo oscuro para la PS5, respondiendo las nuevas exigencias de los gamers de hoy en día.

El usuario paulo1manso dejó ver este video en el mencionado portal, desatando gran revuelo en los fanáticos. El menú de PS5 tiene un tono oscuro que combina bien con los fondos de The Last of Us Part 2, 'Death Stranding, Sekiro: Shadows Die Twice y más juegos con los que se muestra.

Aunque no por mezquindad, son muchos los usuarios que quieren un menú rediseñado para la PS5, pero no con grandes diferencias del de la PS4. Este video representa estos deseos, así como la creciente popularidad del modo oscuro en distintas aplicaciones e interfaces de usuario del mercado.

“Me gusta mucho la idea de que la PS5 nos muestre las horas jugadas en cada juego (tal como lo hace Steam). Es simplemente bueno de saber. Lo hicieron para el fin de año, con tres de los juegos más usados” comentó el usuario Lazyandloveit.

En el video del menú del PS5 apreciamos una grilla de videojuegos mostrados por carátula, tal cual ocurre en la PlayStation 4. Lo que diferencia sustancialmente este nuevo enfoque es tanto el color como la variedad de información mostrado al usuario.

PlayStation 5: filtración de anuncio

En la misma discusión de Reddit, un usuario se animó a comentar una filtración más para la presentación de PS5, señalando estos datos:

“La PS5 será anunciada este 3 de marzo del 2020, tendrá 13.3 teraflops de RDNA 2 en su tarjeta gráfica, que correrá a 1.7GHz con 60 unidades de cómputo”.

“También contará con una AMD Zen2 de 8 núcleos a 3.4GHz, aunque Sony no está trabajando para que la PS5 pueda hacer ‘boost’ hasta los 3.7GHz). 16 GB de Ram GDDR6 y 4 GB de Ram DDR4”.

“Tendrá un SSD de 1TB a 5.5GB por segundo, ‘ray tracing’ dedicado y 3 núcleos de audio, además de 565 GB de banda ancha, con retrocompatibilidad completa digital con toda consola PlayStation anterior y una biblioteca de 1000 juegos desde el primer día”.

El precio de la PS5, según esta última filtración es de 499 dólares y se lanzará, coincidiendo con Sony, para las fiestas navideñas de 2020.