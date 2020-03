Un hecho insólito ocurrió el último 29 de febrero con dos jugadores profesionales de los esports de FIFA 20. Tuvieron que decidir una partida al azar con el popular ‘Piedra, Papel o Tijera’ (o Yan ken po). La razón: los servidores de EA no respondieron.

Shaun ‘Brandsha’ Galea y Hasan ‘Hasoo19’ Eker, jugadores profesionales de FIFA 20, se disponían a disputar un partido por la FUT Champions Cup Stage V. Aunque ambos son talentosos jugadores, poco pudieron demostrarse entre sí o hacia la comunidad, pues nunca pudieron conectarse a los servidores de EA.

PUEDES VER Hackean servidores del juego FIFA 20 y queda temporalmente inhabilitado

Ante la entendible frustración del par de profesionales, decidieron llegar a un acuerdo, resolver el partido con una partida de ‘Piedra, Papel o Tijera’, también conocido en Perú como Yan ken po.

“No puedo creerlo. Literalmente tuvimos que jugar ‘Piedra, Papel o Tijera’ porque nunca nos pudimos encontrar para invitarnos a una clasificación licenciada por EA." Este no fue el único fallo en los servidores en FIFA 20. Levy Frederique, otro jugador profesional, fue eliminado, según aseguró él mismo, porque intentó conectarse a los servidores durante “varias horas”.

EA dijo que “no vale”

A las pocas horas, un anuncio oficial de EA complicaría más la situación, al invalidar de inmediato la jugada de Yan ken po que hicieron Brandsha y Hasoo19.

“Para contextualizar, dos intentos fallidos de conexión para competir en un partido clasificatorio en un torneo resultan en una pérdida para los dos participantes. Esto es para prevenir que estos problemas técnicos sean usados como ventaja”, recordó EA sobre el reglamento de los esports en FIFA 20.

Aun así, EA fue claro al señalar que el juego de ‘Piedra, Papel o Tijera’ no eliminó a ninguno de los jugadores mencionados, ya que ambos compitieron en partidos subsecuentes, pero no avanzaron a otra fase en el mismo torneo.

Este no es el único problema que la compañía ha tenido, pues también se han reportado casos de hackers en servidores oficiales de FIFA 20.

Sin servidores, pero mucho ‘rage’

La victoria habría sido otorgada a Tass debido a que Levy no pudo presentarse al encuentro de FIFA 20 a la hora pactada, por lo tanto, solo a él le correspondía ser eliminado; sin embargo, el jugador se mantiene firme y asegura que fueron los servidores de EA los que le impidieron conectarse.

Levy se expresó tras ser eliminado: “Mucho en mente, pero no tengo palabras para expresar mis sentimientos. Los servidores se cayeron para un montón de jugadores y sí, yo fui uno de ellos. Obtuve una pérdida definitiva contra Tass de FaZe, quien me decepcionó pues trató de culparme desde el inicio. Esto fue demasiado. Trabajé tanto para nada”, mencionó.

Sin embargo, el rival al que hace mención no se quedó callado, y rápidamente le respondió: “¿Tratar de incriminarte? ¿Cómo es que me culpas por una decisión hecha hacia ti por los propios administradores? Debido a que no estuviste listo para el momento que dijeron porque los servidores estaban caídos. Tu ira debe ir hacia ellos, no hacía mí. Es irreal”, precisó.