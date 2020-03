Pokémon GO se actualiza una vez más. A solo horas de que el evento del Pokémon Day finalice, el juego de realidad aumentada renueva su listado de misiones y recompensas para el mes de marzo 2020.

Los cambios que se hicieron en Pokémon GO para marzo afectaron también a la caja de recompensa semanal. Pues, durante todo este mes, los usuarios podrán capturar a Ferroseed como premio al completar los siete sellos.

Las misiones, o investigaciones de campo, no solo tienen pokémon como recompensas. Esto se debe a que los entrenadores de Pokémon GO también podrán obtener pokéballs, polvos estelares, pociones, bayas, revivir y otros objetos necesarios para no tener problemas durante algún evento, como el communty day de marzo del juego de realidad aumentada.

Tal como lo verás en la lista de misiones y recompensas, estas tareas diarias de Pokémon GO son la perfecta opción de conseguir criaturas con 100 % IV’s y algunas de ellas pueden aparecer en su variante shiny para ser capturadas.

Misiones y recompensas de marzo 2020 en Pokémon GO

Acierta

Cinco grandes lanzamientos de bola curva seguidos – recompensa: Spinda 6.

Cinco buenos lanzamientos – recompensa: Voltorb.

Tres grandes lanzamientos – recompensa: Gastly, Anorith o Lileep (shiny).

Tres grandes lanzamientos seguidos – recompensa: Onix (shiny).

Tres lanzamientos excelentes seguidos – recompensa: Larvitar (shiny).

Evolución

Evoluciona un pokémon: recompensa – Gloom o Eevee (este último con opción de shiny).

Poder

Dar Poder a un pokémon cinco veces: recompensa – Bulbasaur, Charmander o Squirtle (shiny).

Incursiones

Participa en una incursión – recompensa: Pinsir (shiny).

Gana una incursión de nivel 3 o superior – recompensa: Kabuto u Omastar (shiny).

Gana cinco incursiones – recompensa: Aerodactyl (shiny)

Batallas

Combate en un gimnasio – recompensa: mankey (shiny).

Gana en un combate de gimnasio – recompensa: Bulbasaur, Charmander o Squirtle (shiny).

Combate contra otro entrenador – recompensa: Mankey (shiny).

Derrota a tres reclutas del Team GO Rocket – recompensa: Growlithe (shiny).

Gana tres combates de gimnasio – recompensa: Jynx.

Combate cinco veces en un gimnasio – recompensa: Machop (shiny).

Usa un ataque cargado supereficaz siete veces en combates de gimnasio – recompensa: Electabuzz.

Eclosionar

Eclosiona un Huevo – recompensa: Exeggcute.

Eclosiona tres Huevos – recompensa: Magmar (shiny).

Eclosiona siete Huevos – recompensa: Chansey (shiny).

Eclosiona siete Huevos- recompensa: Módulo cebo musgoso.

Captura

Un pok{emon tipo dragón – recompensa: Dratini (shiny).

Tres pokémon tipo planta, fuego o tierra – recompensa: Hoppip.

Cinco pokémon tipo fuego – recompensa: Torchic (shiny).

Cinco pokémon potenciados por el clima: Vulpix o Poliwag (este último shiny).

Diez pokémon – recompensa: Magikarp (shiny).

Extras

Intercambia un pokémon – recompensa: Tangela.

Transfiere 3 pokémon – recompensa: Diglett.

Envía 10 regalos a amigos – recompensa: Gligar (shiny).

Compañero