Final Fantasy VII Remake es el próximo gran estreno que emociona a todos los usuarios de PlayStation 4. Aunque faltan varias semanas para su estreno oficial en la consola, Square Enix sorprende a los fanáticos al lanzar la demo del videojuego para descargar gratis en PS4 desde PS Store.

Descarga gratis la demo de Final Fantasy VII Remake

Para descargar gratis la demo de Final Fantasy VII Remake no será necesario tener tu consola PS4 al costado. Lo único que debes hacer es ingresar a este enlace (si eres de América) o este otro (si eres de España), que te llevará al PS Store. Inicias tu cuenta de PSN y haces clic donde dice “descargar demo”.

Es necesario que tengas 8GB de almacenamiento libre para que puedas descargar gratis la demo de Final Fantasy VII Remake y puedas disfrutarlo desde tu PS4.

¿Qué trae la demo de Final Fantasy VII Remake?

Según la información que comparte Square Enix, los usuarios podrán disfrutar la misión del reactor de mako n°1, que pertenece al primer capítulo de Final Fantasy VII Remake.

Además, los logros que alcances durante la demo del videojuego exclusivo de PS4 los podrás tener cuando se lance oficialmente Final Fantasy VII Remake en la consola. Es decir, que no perderás todos los objetos y elementos que guardes en tu inventario.

Recuerda que la demo de Final Fantasy VII Remake se trata de una versión en desarrollo del mismo videojuego, por lo que podrías toparte con algunos errores mientras intentas completar el primer capítulo.

Por otro lado, los usuarios que descarguen la demo de Final Fantasy VII Remake hasta el 10 de mayo, recibirán de obsequio un tema de PS4 con todos los protagonistas del videojuego.

descarga la demo de Final Fantasy VII Remake desde el PS Store.

No te preocupes por el idioma. La demo de Final Fantasy VII Remake se puede jugar en castellano, mientras que las voces están en japonés, inglés, francés y alemán.

Final Fantasy VII Remake es un videojuego exclusivo para los usuarios de PS4, por lo que no hay chances de disfrutarlo en una consola Xbox One o desde PC. No olvides que su estreno es el próximo 10 de abril en PlayStation 4.