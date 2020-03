El dinosaurio de Google ha sacado más de una sonrisa a los usuarios que se han quedado sin conexión a internet por mucho tiempo. No obstante, esta ya no sería la única opción de ‘matar’ el tiempo cuando no se puede acceder a la red. Microsoft Edge sorprende a todos al lanzar el minijuego llamado Surf, que muchos afirman ser más divertido que el de Chrome.

Edge, la versión actualizada de Explorer, ya tiene disponible el videojuego Surf, que se puede disfrutar sin Internet al igual que el dinosaurio de Google. Este presenta tres modos de juego y muchas sorpresas que te contaremos a continuación.

Surf, el videojuego de Microsoft Edge, está inspirado en el clásico SkiFree, en donde se sustituye la nieve por agua y permite a los usuarios surfear mientras evitan obstáculos y otros peligros dentro del mar.

Además, Surf permite mucha diversión a todos los usuarios de Microsoft Edge a través de sus tres modos de juego: surfeemos, zig-zag y contrarreloj.

Surfeemos: Los usuarios tienen que mantenerse el mayor tiempo posible sobre la tabla para buscar la máxima puntuación y escapar de un kraken que los perseguirá hasta atraparlos.

Contarreloj: Los usuarios deberán terminar los circuitos en el menor tiempo posible

Zig-zag: Los usuarios deberán atravesar puertas que vayan encontrando en el camino, mientras surfean a toda velocidad.

De acuerdo al product manager de Microsoft Edge, Surf se podrá jugar en una computadora con teclado y ratón, en smartphones y con un gamepad. Además, el navegador también estará disponible en las consolas de Xbox.

¿Cómo jugar Surf en Edge?

Para ingresar a este videojuego tendrás que escribir esto en la barra del navegador: edge://surf y comenzarás tu aventura en el mar.

Dato: Surf fue parte de la campaña que hizo Microsoft en 2019 para anunciar Edge, que está basado en el navegador de código abierto Chromium, el cual fue creado por Google.

Versión Slim de PlayStation 5 se filtra en imágenes y fans quedan seducidos por su aspecto

Presentación de la consola PS5 sería muy pronto y ello genera mucha algarabía entre los fans. Sin embargo, los comunicados oficiales de Sony no serían lo suficientemente potentes para tranquilizar a los gamers, que además del costo del equipo y característica de la máquina, se dejan cautivar por su aspecto visual. Es por eso que se han filtrado imágenes de cómo se vería PlayStation 5 Slim, lo cual genera emoción en redes sociales.

Es lógico pensar que la PS5 Slim llegará en algún momento de la próxima generación, ya que Sony siempre ha rediseñado el hardware de sus consolas. Pero al parecer, es tanta la emoción de los fans por conocer esta versión, que ya hay más de una supuesta ‘filtración’ en redes sociales. Eso sí, las que te mostraremos aquí destacan por su realismo.