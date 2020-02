Plantas vs. Zombies 3: saga regresa gratis a teléfonos Android e iOS después de 7 años [VIDEO]

Pocos se lo esperaban. El clásico de los juegos móviles, Plantas vs Zombies, ha regresado a las plataformas donde empezó todo. El tercer título de la serie acaba de estrenarse para Android e iOS después de 7 años desde el último videojuego principal.

Los años no pasan en vano y tras una serie de juegos que exploraron otros géneros, como los shooters en tercera persona y los juegos de cartas, Plantas vs Zombies 3 por fin ha llevado a la saga a sus raíces. Y qué mejor que iOS y Android para completar la experiencia clásica.

Aunque no es seguro que este juego sea el Plantas vs Zombies que EA anunció hace unos meses, PvZ 3 retorna a esa esencia clásica de Tower Defense con la que se hizo conocido entre usuarios de Android, donde se nos exigirá sembrar las mejores defensas para protegernos de las hordas de zombies. La típica tensión de las partidas de PvZ se mantendrá intacta.

Así como en otros juegos de la franquicia para Android, contamos con una habilidad distinta para cada planta, aunque en Plantas vs Zombies 3 veremos que la luz solar es regenerada de forma automática. El uso de girasoles pasó a la historia.

Otra de las diferencias entre Plantas vs Zombies 3 y sus antecesores para iOS y Android, es que se juega de manera vertical, ya no horizontal. Además, está renderizado en 3D y ya no en 2D. Otros apuntan también su velocidad, mucho mayor que la de PvZ y PvZ 2.

Por el momento, Plantas vs Zombies 3 solo está disponible en Filipinas, pero muchas más regiones se sumarán en las próximas semanas, según la misma EA. El mismo es completamente gratuito, tanto para Android como para iOS.