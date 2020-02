Captain Tsubasa: Supercampeones tendrá nuevo juego que te permitirá hacer las acrobacias de los hermanos Korioto [VIDEO]

El modo historia de Captain Tsubasa Rise of New Champions, el que será el nuevo videojuego de ‘Los Supercampeones’ acaba de revelarse en un emocionante tráiler que nos muestra icónicas escenas del anime en su modo historia, así como legendarias técnicas que podremos realizar en él.

Captain Tsubasa Rise of New Champions reveló su modo historia con escenas lineales y que no solo muestran escenas dentro de la cancha, soltando la posibilidad de que podamos contar con un arco argumental único y nunca antes visto en ‘Los Supercampeones’. Las escenas hablan por sí solas.

El dúo de tráilers inicia mostrando un partido con Oliver Atom y otros personajes de ‘Los Supercampeones’ en Estados Unidos, un país en donde nunca llegaron a jugar ni en el manga ni en el anime. La Junior World Youth se trasladaría a ese país en el modo historia de Captain Tsubasa Rise of New Champions.

Además de este detalle, muchos otros han causado la emoción de los fans en las redes sociales. Por momentos, se pueden apreciar las complicadas técnicas de disparo tan características de ‘Los Supercampeones’, como el tiro doble y las acrobacias de los hermanos Korioto.

De igual manera, disparos icónicos como el ‘tiro del águila’ de Oliver Atom (Tsubasa Ozora) y el ‘tiro del tigre’ de Steve Hyuga (Kojiro Hyuga) aparecen en medio de la jugabilidad. Todos estos elementos podrán ser realizados en una partida normal de Captain Tsubasa Rise of New Champions.

Captain Tsubasa Rise of New Champions: modo historia tráiler resumido

Captain Tsubasa Rise of New Champions: modo historia tráiler extendido

Otros detalles que se dejaron ver en el tráiler son las típicas arengas de Roberto Zedinho así como expresiones de los jugadores. Uno de ellos, Hiroshi Jito, incluso llega a decir la famosa expresión ‘Nani’.

La fecha de lanzamiento exacta para este nuevo juego de ‘Los Supercampeones’ aún no está definida, pero sí está confirmado que llegará este 2020 para PS4, Nintendo Switch y PC. Captain Tsubasa Rise of New Champions será otra gran ausente del catálogo de la Xbox One.