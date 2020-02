Sorpresa total. El éxito de PS4 en ventas se debe a la cantidad de videojuegos exclusivos que tiene la consola de Sony. Sin embargo, los usuarios ya no necesitarían de una PlayStation 4 para disfrutar de títulos únicos, como es Horizon Zero Dawn. Ello, debido a que la famosa aventura de mundo abierto ha sido listada en la tienda de Amazon como juego de PC.

Los rumores acerca del debut de Horizon Zero Dawn como juego de PC inició en enero del presente año, cuando tres fuentes cercanas a Guerrilla Games, creadores del videojuego de PS4, revelaron que dejaría de ser exclusivo para dar el salto a Windows.

Según Jason Schreier, editor de Kotaku, mencionó que Horizon Zero Dawn llegaría a las PC en 2020 y parece ser que esto sería real, ya que hace unas horas Amazon Francia listó el videojuego para la plataforma de Windows.

Esta sería la primera prueba contundente de que Horizon Zero Dawn dejaría de ser un juego exclusivo de PS4 para debutar en la PC. Aunque no se sabe cuándo se estrenará en las computadoras, ni mucho menos si el videojuego se venderá en tiendas digitales como Steam, Epic Games Store, GOG, entre otras.

Es necesario mencionar que el tercer aniversario de Horizon Zero Dawn es el 28 de febrero, por lo que podríamos esperar alguna confirmación del debut del videojuego de PS4 en PC por parte de Guerrilla Games o PlayStation en las próximas horas.

Si PlayStation y Guerrilla Games confirman el arribo de Horizon Zero Dawn, se convertiría en el segundo videojuego que deja de ser exclusivo para PS4, ya que el primero en no tener el eslogan “Only on PlayStation” fue Death Stranding, título creado por Hideo Kojima, que ya está a la venta en Epic Games Store para PC.