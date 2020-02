Pokémon GO: todo lo que debes saber acerca del evento Pokémon Day

Usuarios de Pokémon GO podrán disfrutar de un nuevo evento masivo que está dedicado al aniversario de la franquicia de Nintendo. Pokémon Day es la celebración que traerá muchas recompensas y pokémon nunca antes vistos. Conoce la fecha y horario.

¿Qué es el Pokémon Day? Esta fecha es muy importante, tanto para Nintendo como para los fans de la franquicia, ya que es una jornada anual por el lanzamiento oficial del primer videojuego de la saga: Pokémon Rojo y Verde, que se dio el 27 de febrero de 1996.

Es así como Niantic se suma al Pokémon Day anunciando un evento con el mismo nombre para Pokémon GO en el que los gamers de todo el mundo puedan desbloquear increíbles recompensas y adquirir poderosos pokémon.

Además de ello, el Pokémon Day de este año será muy especial para todos los usuarios de Pokémon GO porque por primera vez, en tres años, los entrenadores podrán capturar a los pokémon clon: Charizard, Blastoise y Venusaur, quienes fueron creados por Mewtwo.

Pokémon GO

Fecha y horario del Pokémon Day

Anota la fecha y horario. Según la web oficial de Pokémon GO, el evento dedicado a celebrar el Pokémon Day iniciará hoy lunes 25 de febrero a las 4:00 P.M. hora local, hasta el lunes 2 marzo y culminará el lunes 2 de marzo a las 4 de la tarde.

Los Pokémon clon debutan en Pokémon GO

Gracias al Pokémon Day, los miembros del juego de realidad aumentada podrán enfrentarse contra los pokémon clon: Charizard, Blastoise y Venusaur en las incursiones de cuatro estrellas para luego atraparlos.

No obstante, esta no sería la única sorpresa con este tipo de criaturas, ya que el clon de Pikachu también llegará a Pokémon GO a través de la opción GOSnapshot. Es decir, al realizar una fotografía de tu criatura favorita, la copia de este pokémon eléctrico aparecerá “arruinando” tu foto y posteriormente se presentará de manera salvaje en el juego para ser capturado.

Mewtwo Acorzado regresa a Pokémon GO

Tornadus, actual legendario que está en las incursiones de cinco estrellas de Pokémon GO, dejará el juego de realidad aumentada para que Mewtwo Acorazado siembre el terror en el juego de realidad aumentada.

Además, este Mewtwo Acorazado será muy especial, ya que por el Pokémon Day, el legendario psíquico tendrá su ataque cargado Onda Mental, con el que podría sobresalir en los combates PVP dentro de Pokémon GO.

Los iniciales de Kanto, junto a Eevee y Pikachu, se unen a la fiesta

Sal a caminar. Durante todos los días que dure el Pokémon Day, los usuarios podrán encontrarse – de manera salvaje – con Eevee y Pikachu con gorro de fiesta.

Además, Charmander, Squirtle y Bulbasaur también llevarán gorros de fiesta y podrás conseguirlos eclosionando Huevos de 7 KM o en las incursiones de una estrella en Pokémon GO. Ojo, es posible que estas criaturas no puedan evolucionar.

Bonus del Pokémon Day

Durante los 7 días que estará activo el evento Pokémon Day, los entrenadores podrán realizar hasta dos intercambios especiales diarios.