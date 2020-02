Un hecho sin precedentes podría marcar el fin de la disputa por licencias entre PES 2020 y FIFA 20, tal cual como la conocemos. Todo gracias a la adquisición, por parte de EA, de los derechos para la CONMEBOL Copa Libertadores y más torneos, lo que se ha convertido en un auténtico escándalo para cinco clubes brasileros que mantienen contratos de exclusividad con Konami para su simulador.

La CONMEBOL, como ente superior del fútbol a nivel de clubes del continente, ha señalado que los clubes participantes de la Copa Libertadores de América 2020 que se nieguen a ceder sus derechos completos (nombres y equipamiento) para FIFA 20, recibirán un baneo continental. Es decir, serán expulsados de las competencias regionales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana).

Actualmente, son varios los clubes sudamericanos que cuentan con contratos de exclusividad con Konami, lo que exige, por su parte, que no cedan los mismos derechos a ningún otro producto competidor de PES 2020, como lo es FIFA 20.

Ahora que FIFA 20 cuenta con los derechos de la CONMEBOL Copa Libertadores, muchos de estos equipos tendrían que ceder de su exclusividad con Konami y PES 2020 para aparecer, correctamente representados, en el juego de EA Sports; sin embargo, muchos son reticentes a esto.

Son principalmente cinco clubes brasileros los que han cuestionado la decisión de CONMEBOL. Estos son, según reporta ESPN:

Athletico Paranaense

Atlético Mineiro

Corinthians

Palmeiras

Sao Paulo

Lo que exige la CONMEBOL a estos clubes es que liberen sus derechos comerciales y los de los nombres de sus jugadores para que FIFA 20 pueda incluirlos en su próxima gran actualización. Esto no quiere decir que los clubes tendrán que dejar de aparecer, correctamente licenciados, en PES 2020.

El aviso de CONMEBOL ha sido claro. Aquellos clubes que no cumplan no podrán participar ni en la Copa Libertadores de América 2020 ni en la Copa Sudamericana en la vida real, haciendo de esta controversia algo sin precedentes no solo para la disputa entre FIFA 20 y PES 2020, sino por su trascendencia al fútbol real.

Otros clubes sudamericanos que cuentan con contratos de exclusividad con Konami son Boca Juniors, River Plate, Flamengo y Colo Colo; aun así, estos no han presentado objeción alguna. Incluso, el club xeneize hizo público el pasado diciembre que no aceptará más contratos de exclusividad para ningún videojuego de fútbol en el futuro.