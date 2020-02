Pokémon GO se actualiza para que los fanáticos del PVP puedan disfrutar de la tercera etapa de la Liga de Combates GO batallando en la Liga Master. Pero si no eres un experto en ello y es la primera vez que te enfrentarás a alguien, te recomendamos revisar esta lista conformada por los peores pokémon para este modo de juego.

Así como hay pokémon que sobresalen en la Liga Master de Pokémon GO, también existe un selecto grupo de criaturas que, aunque parezcan ser muy poderosas —y es que también hay legendarios— serán un total fiasco en la Liga de Combates GO y no podrás desbloquear increíbles recompensas.

PUEDES VER Pokémon GO: los mejores pokémon y ataques para la Liga Master

Antes de mostrarte la lista con los peores pokémon para la Liga Master, recuerda que la tercera etapa de la Liga de Combates GO estará activa desde hoy, lunes 24 de febrero, hasta el lunes 9 de marzo en Pokémon GO.

En los tres años que tiene Pokémon GO, es prácticamente seguro que hayas llevado a un pokémon, o tal vez varios, a su máximo nivel subiéndoles el número de PC, los cuales podrás usar ahora en la Liga Master del juego de realidad aumentada para enfrentar a otros usuarios.

Pero como lo mencionamos arriba, no todas las criaturas son útiles para la Liga Master de Pokémon GO, es por eso que te mencionaremos cuáles son los peores pokémon que no deberás tener en tu equipo para la Liga de Combates GO si lo que quieres es asegurar victorias seguidas, según pvpoke.

Los peores pokémon para la Liga Master

Rayquaza

Rayquaza es uno de los mejores pokémon tipo volador/dragón debido a su gran ataque. Sin embargo, el hecho de que tenga debilidad x4 contra los tipo roca lo convierte en una mala opción para la Liga Master. Además tiene debilidad contra Giratina, Dialga, Dragonite y otros tipo dragón.

Salamence

Salamence no podría sobresalir en la Liga Master de Pokémon GO, debido a la gran cantidad de presencia de pokémon tipo dragón, que tienen mejores estadísticas que este.

Moltres

Moltres es tipo volador/fuego, lo que hace que sea débil x4 a pokémon de tipo roca. Además, gracias al Community Day de Rhyhorn, muchos usuarios tendrán en su equipo a Rhyperior, quien aprendió el poderoso movimiento Romperrocas.

Rampardos

Rampardos es un excelente atacante de tipo roca, pues es el mejor de su clase en daño. Sin embargo, la poca defensa hace que ponga en riesgo tener una victoria en la Liga Master de Pokémon GO.

Gengar

Gengar es un caso muy similar a lo que sucede con Rampardos. Pues en la Liga Master de Pokémon GO te encontrarás con criaturas tipo fantasma y siniestro, por lo que derrotarían fácilmente a esta criatura.

Slaking

Slaking es de los mejores pokémon existentes. Sin embargo, su movimiento rápido, bostezo, hace que cargue su segundo movimiento muy lento, por lo que es una muy mala opción. A pesar que tiene el ataque Carantoña de tipo Hada que es para defenderse de su principal counter, los tipo lucha.