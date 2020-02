Pokémon GO: los mejores pokémon y ataques que puedes usar en la Liga Master

Pokémon GO se renueva. La pretemporada de la Liga de Combates GO, el modo PVP del juego de realidad aumentada, entrará en su etapa final, por lo que los usuarios se enfrentarán en batallas dentro de la Liga Master. Es por eso que te mostramos una lista con los mejores pokémon y sus ataques más poderosos para tener un equipo invencible.

Desde el 10 de febrero, los usuarios de Pokémon GO se han enfrentado en intensas batallas dentro de la Liga de Combates GO, para desbloquear recompensas como trajes para sus avatares y tener la oportunidad de capturar los mejores pokémon, que podrán servir en cualquiera de las tres ligas del juego de realidad aumentada.

De acuerdo a la web oficial de Pokémon GO, la tercera etapa de la pretemporada de la Liga de Combates GO iniciará hoy lunes 24 de febrero y hará que los usuarios se enfrenten dentro de la Liga Master, en donde se pueden crear equipos con pokémon sin ningún límite de PC. Es decir, puedes combatir contra criaturas que tengan desde 10 hasta 4431 de Poder de combate.

La Liga Master genera mucho hype entre los usuarios de Pokémon GO, ya que podrán utilizar sus pokémon que tienen PC al máximo para brillar en la Liga de Combates GO. Sin embargo, no todos serán útiles para este modo de juego, según el conocido foro pvpoke.

Antes de mostrarte a los mejores pokémon y ataques de la Liga Master, te recordamos que la tercera etapa de la pretemporada de la Liga de Combates GO estará activa hasta el próximo lunes 9 de marzo, fecha en que iniciará la temporada 1 del PVP de Pokémon GO y será con la Liga Super, la cual admite criaturas con 1500 de PC como máximo.

Los mejores pokémon y ataques para la Liga Master