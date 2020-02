Microsoft confirmó hace poco las especificaciones técnicas de su consola Xbox Series X y ahora sorprende a los fanáticos de Cyberpunk 2077, ya que la creación de CD Projekt Red se convertirá en un juego gratis en la sucesora de Xbox One.

Una de las características de la consola Xbox Series X es el Smart Delivery, tecnología que no te hará comprar por segunda vez un mismo juego, como es el caso de Cyberpunk 2077, si es que ya tienes la versión para Xbox One, convirtiendo los videojuegos, exclusivos y externos, en títulos cross-gen. Además, si lo desea el estudio, estos pueden ser juegos gratis.

Sin embargo, los estudios Third party, también podrán aprovechar la tecnología Smart Delivery y hacer sus videojuegos cross-gen en las consolas de Xbox y CD Projekt Red se ha convertido en el primer estudio externo en confirmar que Cyberpunk 2077 será un juego gratis en Xbox Series X a través de una actualización.

Desde la misma cuenta de Cyberpunk 2077 en Twitter, el estudio asegura que si los usuarios adquieren la versión del videojuego en Xbox One, eventualmente recibirán una extensión sin costo para que disfruten de este título en la nueva consola de Microsoft, Xbox Series X completamente gratis.

No obstante, esta opción de Cyberpunk 2077 como juego gratis es, por ahora, para las consolas Xbox Series X, ya que aún no se sabe si PS5 tendrá esta tecnología u otra similar para convertir los videojuegos, ya sean exclusivos o no, en cross-gen.

Recuerda que la fecha de lanzamiento de Cyberpunk 2077, en PS4, Xbox One y PC, será el próximo 17 de septiembre.